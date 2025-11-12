猝死案「無涉案證據」！黃明志今將獲釋 謝侑芯好友：盼他老實交代經過
即時中心／梁博超報導
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基昨（12）日證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，將在今（13）日延扣屆滿後獲警方保釋。而謝侑芯的好友、網紅謝薇安對於黃明志將獲釋表示感到詫異，但尊重大馬警方及司法的決定；她強調，黃明志有必要清楚且老實地交代，當時究竟發生了什麼。
黃明志在上週三（5日）凌晨現身吉隆坡金馬警區總部，協助調查謝侑芯命案；他也在社群媒體上發文稱他不會逃，將會「給社會大眾及死者家屬一個交代」。根據《中國報》報導，馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，截至目前，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死。」
而謝侑芯的好友、網紅謝薇安在昨晚接受《星洲日報》採訪，對於黃明志即將獲釋的消息她感到詫異、但表示可以理解；並稱黃明志若腦袋清醒，應該不會自毀前程。「其實我覺得不會到謀殺，畢竟如果黃明誌本身是腦袋清楚的話，應該不會自毀前程到這個程度，但他有必要老實地交代，當時究竟發生了什麼事。」
謝薇安稱，根據她從新聞媒體所掌握到的資訊，命案發生時黃明志就人在現場，「他曾移動過遺體也曾試圖逃離現場，因此他應該最清楚謝侑芯驟逝的事發經過。」謝薇安也認為，就算黃明志不至於謀殺謝侑芯，但應該有過失致死的嫌疑；不過她強調，這只是她的個人立場，尊重大馬警方及司法的決定。
不過，謝薇安在今日凌晨於IG發布的限動中寫下，「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」
謝薇安在今（13）日凌晨於IG發布的限動（圖／翻攝自IG @ missingvivian）
此外，謝薇安也對好友驟逝後，遺體仍須滯留大馬20多天無法回家而感到悲傷。「我朋友在太平間都21天了，但他（黃明志）進去一陣子馬上又可以出來了；一想到好友一個人躺在那裡，心裡真的很不舒服。」
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。
原文出處：快新聞／猝死案「無涉案證據」！黃明志今將獲釋 謝侑芯好友：盼他老實交代經過
冬衣準備好！鳳凰降級遠離 北部氣溫有感下滑
鳳凰遠離！入秋最強冷空氣將南下 專家：直逼冷氣團等級
澎湖最大！馬公「北辰市場」凌晨遭祝融 駭人畫面曝光了
