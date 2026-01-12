猝死案7成都在家中！「5警訊」最容易讓人忽略

根據消防署最新統計，今年1月1日至10日期間，全台因非創傷性因素導致到院前心肺功能停止人數達314人。其中1月8日受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，單日非創傷性OHCA人數飆升至40人，創下近期新高。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能表示，冬季是心血管疾病高發期。低溫導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加腦中風、心肌梗塞等急重症發生風險。研究證實，氣溫每下降一度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%。患者多為中高年齡者，且不少悲劇就發生在溫暖的家中。

三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥強調，心因性休克死亡率高達30%。組織缺氧時間愈長，器官損傷愈嚴重。醫院採取Shock Team機制，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，為急重症患者爭取關鍵治療時間。

醫師提醒，年長者、三高族群、心血管疾病患者為高風險族群。如出現胸悶胸痛、冒冷汗、呼吸困難、下肢水腫、全身無力等症狀，務必立即就醫。民眾應做好禦寒保暖，同時減少使用塑膠容器，避免高度加工食品，維持心血管健康管理。

