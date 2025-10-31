猝逝原因曝！護理系女神謝侑芯 曾自曝遭CEO追求

IG擁53萬粉的「護理系女神」謝侑芯，10月30日傳在海外工作時因健康因素過世。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





擁有53萬IG粉絲、因曾任護理師而被稱為「護理系女神」的網紅謝侑芯，10月30日傳出在海外工作拍攝期間因健康因素過世，享年31歲。噩耗一出，讓許多同業與粉絲社群震撼；好友雪碧（方祺媛）悲痛留言，直言「為什麼好人總得不到上天眷顧」，不捨之情溢於言表。

謝侑芯生前以甜美外型、傲人身材累積高人氣，社群內容多以旅遊與生活紀錄為主。她今年6月曾在Threads發文，提到「約五年前曾被一位常上新聞的王姓CEO追求」，並強調對方待人紳士、體面而不吝嗇，「從未讓我感到被安排或困擾」，她表示會提出來是想要提供不同觀點，盼「人應被公平記住」，希望能改變大眾對王姓CEO的不良印象。

此文曝光後，隨即引發外界討論。有人肯定她的坦誠，也有網友質疑她是在借機「蹭話題」；外界並依時間線揣測對方身分，但她未正面回應、亦未揭露更多細節。

謝侑芯日前曾談到被「王姓CEO」追求，引發討論。（圖／翻攝自謝侑芯Threads）

謝侑芯日前曾談到被「王姓CEO」追求，引發討論。（圖／翻攝自謝侑芯Threads）



