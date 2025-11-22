猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師陳俊達透露，家屬代表今早搭乘班機返台，骨灰以手提方式隨行，於下午1時至2時左右抵達台灣。

台灣網紅謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。（圖／取自臉書／謝侑芯）

據《中國報》報導，謝侑芯遺體於本月16日經警方批准領出，在家屬代表及律師陪同下於當地火化。家屬委託的律師陳俊達透露，家屬代表於今早搭機，並以手提方式帶著骨灰，於下午1時至2時左右抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處也證實，返台相關文件及手續已在本週全數辦妥。

謝侑芯於10月22日下午約1時40分，在吉隆坡一間飯店客房浴缸內昏迷，送醫後仍宣告不治。同行的馬來西亞歌手黃明志向警方供稱，兩人在房內討論影片拍攝合作案，謝女當時想洗澡，後來發現她倒臥浴缸，他曾嘗試施作心肺復甦但沒有成功。

警方在房內起獲約9顆藍色疑似搖頭丸藥物，黃明志尿液初篩對4種毒品呈陽性反應，後依危險毒品法令相關條文遭起訴。案件原以猝死偵辦，後馬國警方轉以謀殺方向調查，黃明志本月13日獲口頭保釋，可外出至本月26日。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

