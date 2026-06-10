猥褻外籍女移工稱「吸安辨識能力減弱」 法官打臉判6年6月

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〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉前年7月間發生一起街頭猥褻性騷案件，一名男子尾隨菲律賓籍女性移工看護，持木柄圓錐抵住被害人腹部，強行猥褻其胸部。該案經過彰化地院審理，男子稱在家吸完安非他命才出門，吸安讓他辨識能力減弱，但法官認為被告把「吸安」當作減刑的藉口，因此不予採信，犯嫌因攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑6年6個月。全案仍可上訴。

根據判決書，男子於案發當天9時許騎乘機車，發現被害人A女獨自行走於山腳路，便尾隨其後，來到山腳路126號前，突然從後方出手，右手抓住A女右肩膀強迫她轉身，左手持木柄圓錐抵住其右腹部，使A女因恐懼不敢反抗，隨即騰出左手大膽抓摸A女左右胸部，得逞後迅速騎車逃離現場。

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被告在警訊時供稱「只是想告白」，他見對方跌倒，只想扶她，沒有性侵意圖，但A女受到極度的驚嚇，立即在友人的陪同下到警局報案。

被告在審理中矢口否認持兇器威脅及強制猥褻，辯護律師也主張被害人證詞前後不一，且被告因思覺失調症，責任能力顯著減損，應諭知無罪。

但法官認為，被告雖稱作案前吸食安非他命，致其辨識力降低，但他的犯案過程有計畫性(選擇對象、尾隨、得逞後迅速逃離)，且在鑑定時坦承「知道隨意觸摸女性身體是不對的」，並無急性妄想發作跡象。雖然被告領有中度身心障礙證明，並曾因另案獲判無罪併監護處分，但其責任能力僅略低於常人，未達減刑標準。因此判處6年6個月有期徒刑。

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