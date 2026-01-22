猥褻未成年被判刑！《原子少年》小孩「連喊2次對不起」消失3年突發聲

娛樂中心／綜合報導

《原子少年》天王星前成員「小孩」何世華2022年遭一名網美指控酒後霸王硬上弓，捲入猥褻未成年風波，最後被依強制猥褻罪判6個月有期徒刑，得易科罰金。何世華沉寂3年，日前突然在社群浮出水面，向大家連說2次對不起。

何世華沉寂3年突發聲道歉。（圖／翻攝自何世華IG）

何世華日前突然清空IG所有貼文，以錄音及黑底白字向大家道歉，坦言自己這段時間經歷了人生中最複雜的情緒，「從絕望到自責，再到無助、孤單，甚至到了頹廢」，當身邊的人不斷鼓勵他「你真的想要就這樣嗎？」、「不就是摔了很重的一跤嗎？」，他也意識到自己始終熱愛舞台，不過，在重新振作前，他知道必須先好好思考：「為什麼這一切會變成這個樣子...」。

何世華在影片最後分享過去表示想出一首歌曲的受訪畫面。（圖／翻攝自何世華IG）

何世華的最新近況曝光後，引發網友正反兩極評價，有許多粉絲湧入留言區為他加油打氣，「等你回來~等你回到你最喜歡的舞台」、「我就知道你一定可以的！我要哭了」、「歡迎回來」、「小孩加油，我們等你」；也有不少人極力反對何世華復出。事實上，這並非何世華首度為復出試水溫，去年4月，他在生日當天發布一段歌曲，並用hashtag寫下「myrule」，當時也引起網友大量負評。

