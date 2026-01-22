猥褻未成年遭判刑！ 《原子少年》小孩神隱3年突道歉：放不下最愛的舞台

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

男團選秀節目《原子少年》天王星前成員「小孩」何世華，因2022年遭一名未成年網美指控酒後伸出狼爪，2023年遭新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金，事件曝光後重創形象，演藝事業因此停擺、社群也跟著停更。不過，他19日無預警更新近況，不僅接連道歉，還坦言自己「放不下最愛的舞台」、「一定要做些什麼」，同時將先前發布的貼文全部移除。

「小孩」何世華因2022年遭一名未成年網美指控酒後伸出狼爪，2023年遭新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月徒刑。（圖／翻攝小孩IG）

小孩19日在個人IG發布黑底白字影片，開頭便向大家致歉：「對不起，這句話時隔兩、三年了。」並透露在這段時間裡他經歷了很多，算是人生中最複雜的情緒，「從絕望到自責，再到無助、孤單，甚至到了頹廢。」

小孩19日無預警更新近況，不僅接連道歉，還坦言自己「放不下最愛的舞台」、「一定要做些什麼」。（圖／翻攝小孩IG）

小孩表示，身旁的人不斷詢問他「你真的想要就這樣嗎？」、「不就是摔了很重的一跤嗎？這樣你就怕了喔？」而這些話也讓他意識到，自己始終放不下最愛的舞台，因此他決定「一定要做些什麼」，「但在這之前，我得先好好想想，為什麼一切會變成這個樣子」。

影片的最後，小孩也附上自己創作的歌曲，以及過往表演的片段，此舉讓粉絲們期待是否跟復出有關。貼文一出，網友們反應兩極，有人給予支持「回來吧！我們依舊愛著你」、「等你回來~等你回到你最喜歡的舞台」、「我就知道你一定可以的！我要哭了」；也有人氣憤反對「支持的人三觀是有什麼問題」、「你憑什麼回來？」

