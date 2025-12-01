猥褻未成年養女11次妻踢爆 公公嗆媳敢提告「送孫子進孤兒院」

H姓男子與妻子、養女同住期間，利用晚間養女睡覺時對其摸胸及下體等多達11次猥褻行徑，台南地院合併判這名狼養父2年6月徒刑。(示意圖，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕1名H姓男子與女子小梅(化名)結婚並於2015年收養小梅的8歲女兒，H男與小梅、養女同居期間，在養女念國中階段涉利用晚間養女睡覺時撫摸養女胸部、下體，還以性器官隔衣褲磨蹭養女腰、臀部，近2年時間猥褻多達11次。後來養女向母親揭發養父狼行，H男被迫搬離並在2023年10月與小梅離婚。

雖然H男想以30萬元賠償小梅母女，但小梅母女不願與H男和解、也不原諒對方，H男父親還對小梅嗆說「如對H男提告，就把H男與小梅生的兒子送到孤兒院去」，讓小梅母女受到二次傷害。台南地院法官審認，雖無證據證明是H男唆使其父親對小梅這麼說，但既然小梅母女不原諒，不給H男緩刑，依11項乘機猥褻罪各判H男9月徒刑，合併應執行2年6月徒刑。

判決指出，H男與小梅結婚後，與小梅及其女兒(即養女)住在台南某地，在養女念國中一年級升二年級(2021年)暑假起到2023年9月間，H男會利用晚間到養女的房間，利用養女熟睡、不知抗拒之時，撫摸養女胸部、外陰部，或隔著衣褲磨蹭女方腰、臀部，前後至少猥褻11次。

後來，養女在2023年10月間將養父的狼行告知母親，東窗事發2星期後，H男搬離與小梅及養女的同居地點，養女學校得知後依程序通報，社工與南市警局家防官都有約談小梅及其女兒。H男則於2024年3月初主動到台南地檢署投案，接受偵辦，並於2024年5月被法院裁定終止收養受害的養女。

