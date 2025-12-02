猥褻未成年養女11次！公公袒護變態兒…對媳婦落井下石：送她去孤兒院

記者陳弘逸／台南報導

台南男子大壯（化名）跟單親媽媽小花（化名）結婚，並未滿18歲的養女小梅（化名）同住；未料，大壯竟趁夜潛入養女房間，做出至少11次猥褻行為；被抓包後，公公為袒護兒子，竟威脅母女，若大壯被關小梅就會被送進孤兒院。小花無畏壓力果斷提告，並跟大壯離婚，男方還提議籌措30萬元賠償母女遭拒，地院審理後，依法判他2年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）跟單親媽媽小花（化名）結婚，並未滿18歲的養女小梅（化名）同住；卻在小梅讀國中期間，大壯趁養女熟睡潛入房間，做出至少11次猥褻行為，直到同年月10月親人發現養父惡行，因此搬離家中，後續小梅就讀的學校便依程序通報，此案曝光。

案件發生後，小花的公公（大壯的父親）曾威脅媳婦，不要提其告訴，若兒子入監，只能家她所生的小梅送孤兒院，讓母女受二度傷害。

事後小花仍果斷提告，並於2023年10月30日與大壯離婚，前夫直到2024年3月5日才向地檢署投案；同年5月28日經法院裁定，終止大壯跟小梅的收養關係。

案件審理期間，大壯坦承犯行，在法庭上自陳，育有1名7歲幼子，另要照顧77歲父親，願意籌措30萬元賠償小花、小梅懇求減刑輕判，但母女拒絕原諒，無法達成調解。

法官認為，大壯為一己性慾，對養女長達近2年犯下多次猥褻行為，嚴重違背人倫秩序；因此，審理後，將他依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，共11罪，應執行2年6個月有期徒刑，可上訴。

