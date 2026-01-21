猥褻羅生門！三峽洗車場老闆遭控酒後上下其手女員工 「鄰居阿男」證詞成關鍵

鄭男遭控對女員工強制猥褻，但因證人證詞與被害人有所落差，因此鄭男獲不起訴處分。示意圖

新北市三峽1名鄭姓洗車場老闆，遭女員工A女指控，在2024年10月間，酒後對其撫胸、摸下體、扯褲等行為猥褻，不過鄭男矢口否認犯行，而證人「鄰居阿男」的證詞與A女有所落差，此外並無驗傷單、或其他監視器影像等相關證據，因此新北地檢署偵結後，認為鄭男罪嫌不足，做出不起訴處分。

不起訴書指出，A女指控鄭男，前年10月1日下午3時許，2人與林姓同事一起在鄭男經營位於三峽的洗車場辦公室內，趁其酒醉無法抗拒的情況下，先是強抱A女並撫摸胸部、下體，A女驚恐、掙扎後，鄭男非但沒停手，還拉扯對方外褲，最後A女驚慌打開洗車場鐵門逃離，逃出實在遇到「鄰居阿男」。

A女指稱，當下阿男還詢問「今天怎麼這麼早休息？」但因鄭男當下本來追上來要將她抓回去，所以並沒有回覆就衝出去了，而鄭男看見阿男後也停止追逐，但隔天有傳訊息向A女道歉，並希望她能回洗車場上班等內容。

不過對於相關指控，鄭男矢口否認犯行，表示當天另名林姓同事回去後，自己就「斷片」了，醒來已經是隔天，發現A女沒來上班後，打電話詢問對方，對方才說自己有不禮貌的行為，但並未具體指出是什麼行為，於是他後來又傳訊息向對方道歉，是希望對方可以回來上班。

而關鍵證人「鄰居阿男」證稱，案發時他車輛停在洗車場門口，當時洗車場右邊鐵門關閉、左邊開一半，停車時有看到場內員工在喝酒，但沒有看健有人從店內跑出來，也未跟工作人員攀談，只有看到鄭男跟A女站在店內左側。

林姓同事也證稱，當天3人是在中午左右開始喝酒，到晚間6時許，自己因不勝酒力先叫車回家，他離開時鄭男、A女還在喝酒，洗車場鐵門也都是開啟的狀態。

由於A女指控的內容與阿男、林姓同事的證詞有明顯出入，無法成為A女指訴的補強證據，此外，雖A女提供鄭男道歉的對話截圖，但並未具體指出鄭男為何行為致歉，難以判斷是基於歉意或是安撫為先的心態，因此不能單憑對話的道歉字眼，輕率斷定鄭男有相關犯行。

而此案查無驗傷單、其他對話紀錄或監視器影像的等相關證據補強A女的指訴，雙方各執一詞，並無其他直接積極證據足以佐證鄭男有相關犯行，新北地檢署偵結後不起訴處分鄭男。



