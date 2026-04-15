猥褻親吻慰安婦少女像！美國網紅遭南韓法院當庭收押 脫序黑歷史太驚人

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美國YouTuber Johnny Somali在南韓猥褻象徵二戰受害慰安婦的「和平少女像」。（翻攝畫面）

1名長期在亞洲各國挑釁滋事的美國YouTuber Johnny Somali（本名：Ramzy Khalid Ismael），因在南韓期間多次做出極端脫序行為，包括猥褻象徵二戰受害慰安婦的「和平少女像」，今（15日）遭首爾西地方法院一審判處6個月有期徒刑及20天拘留，並被法官下令立即當庭收押。此外，法院還對其處以5年的青少年與身心障礙機構就業限制，並沒收其2部犯罪用手機。

綜合韓媒報導，這名26歲的網紅過往黑歷史相當驚人，其惡行自2024年10月起在南韓境內全面爆發。他不僅在首爾街頭親吻和平少女像、對其跳起猥褻舞蹈，更在YT直播中揮舞日本軍國主義象徵的「旭日旗」，大喊日本對獨島的稱呼「竹島」，蓄意挑戰南韓社會民族情感底線。

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除了政治挑釁，Somali的行為也嚴重干擾一般大眾的生活，他曾多次在巴士與地鐵上大聲播放音樂跳舞，甚至在首爾麻浦區的便利商店內惡意將泡麵湯汁灑在桌上，並提著散發惡臭的魚騷擾路人。

美國YouTuber Johnny Somali在南韓爭議不斷，曾在首爾麻浦區的便利商店內惡意將泡麵湯汁灑在桌上。（翻攝畫面）

首爾西地方法院刑事法官朴智元在判決中指出，被告是為了賺取YouTube流量收益，而針對不特定多數受害者反覆犯罪，其無視法治的程度極其嚴重，甚至邊犯罪邊直播以博取關注。儘管檢方先前曾具體求刑3年，但法院考量到他已被限制出境多時，且長期滯留異國，最終判處6個月實刑。法官強調，為了防止類似模仿犯罪再次發生，必須採取嚴厲的法律制裁。

事實上，Somali的脫序作風早已聲名狼藉，他過去在出庭聽證會時，甚至曾刻意穿著白色西裝，並戴上印有「讓美國再次偉大」（MAGA）字樣的紅帽子，絲毫未見悔意。如今隨著法院判決出爐並立即將其移送收監，這場跨國網紅的鬧劇暫時告一段落，但也再次引發南韓社會對於外籍直播主濫用言論自由、破壞公共秩序的強烈檢討聲浪。

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