猥褻觸摸偷拍禍害女童 安親班狼師遭訴求重刑 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市官田區某私立安親班張姓老師，涉嫌利用安親班學生均為就讀國小之未滿12歲兒童，且對於性之相關知識與判斷能力未臻成熟，竟自108年至114年9月間，猥褻安親班內女童觸摸下體、偷拍女童如廁畫面、撥開女童內褲偷拍性器等，台南地檢署今（30）日依對於未滿14歲女子強制猥褻、成年人故意對兒童乘機猥褻、使兒童被拍攝性影像等罪嫌起訴，檢察官並建請從重量刑，以示懲戒。

這起案件是因某位女童於114年9月間，將遭受安親班張姓老師猥褻之情形填寫於「性平學習單」，經學校報警，台南市政府警察局婦幼警察隊報請南檢婦幼專組檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

檢察官隨即在司法詢問員協助下，細心詢問兒童相關案情，於慎重檢視相關資訊後，發現應有多名被害人。於是在10月14日指揮警方執行搜索，扣押張姓教師手機、攝影機等物，拘提被告並於10月15日羈押在案。

檢察官就扣案手機、攝影機進行數位鑑識與還原，反覆搜尋確認相關影像，因本案犯案時間長達數年，且受限於拍攝距離、角度、解析度以及部分影像遭刪除等因素，因此檢察官經勘驗超過400張照片，始比對出應有近30名被害人。

檢警調查，張男於110年9月至114年6月間，在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童性器，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童之手隔著張男褲子觸碰其性器等，共計分別對5名女童為共計10次強制猥褻或乘機猥褻行為。

108年6月至114年6月間，張男將攝影機藏於安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁之性影像，再以手機APP擷取截圖功能，拍攝25名不同穿著之不知名女童如廁之性影像。

109年8月11日張男在某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共17張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。並於111年3月3日張男利用某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共2張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。

檢察官依涉犯刑法之對於未滿14歲女子強制猥褻、成年人故意對兒童乘機猥褻、兒童及少年福利與權益保障法第112條、兒童及少年性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像起訴張男。

檢察官並認為，張男長時間利用教職機會，對眾多兒童強制猥褻、乘機猥褻或拍攝性影像，殘害兒童人格、身心健全發展甚鉅，嚴重違背教師應有之職業道德以及徹底破壞家長、學生對教師之信任；且犯後態度不佳，先全然否認、狡詞以辯，再陸續承認部分犯行，至最後一次偵訊始承認全部犯行；並曾在案發後，擅自接觸與質疑被害人，造成被害人二次傷害。請法院綜合上情，從重量刑，以示懲戒。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

假賣保險真吸金 新北檢起訴金安保詐騙案主嫌求刑13年

AI變臉假冒日警詐日人 中檢起訴4人求重刑

【文章轉載請註明出處】