猥褻鍾沛君入獄 朱學恒「表現良好」獲縮刑將提前出監

名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君被判刑，今年1月24日到台北地檢署執行科報到後發監執行。(資料照，記者方賓照攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11個月徒刑定讞，他於今年1月24日提早入監執行，由於他在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，每月可縮短刑期，原定12月23日期滿出監，將可提前在12月1日出獄重獲自由。

朱學恒2022年8月間在台北市大安區某餐廳包廂2度強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，台北地院依強制猥褻罪判刑1年2月，上訴高等法院審理時改口認罪，並上網張貼公開道歉文，獲改判11月徒刑定讞；鍾沛君另提民事訴訟求償500萬元，北院判決朱應賠償35萬元，上訴高院後，朱抗辯稱應僅賠10萬元，高院仍判決朱應賠償35萬元確定。

朱學恒原訂今年2月4日發監執行，他提早於1月24日報到，發監台北監獄，由於在獄中表現良好、正常，每月累進處遇級數及分數達標可縮短刑期，原定12月23日執行期滿，現在預計可提前，最快12月1日就出監。

台北監獄表示，受刑人若表現良好，依據行刑累進處遇條例規定，每月可縮短刑期，朱學恆在獄中表現正常，但因事涉受刑人個資，他在入監時也表明不希望讓外界知悉他的獄中情況，因此不便透露服刑狀況及實際出監日期。

依據行刑累進處遇條例第28-1條規定，受刑人累進處遇進至第3級以上，且每月成績總分在10分以上，第3級受刑人每執行1個月縮短刑期2日、第2級4日、第1級6日，縮短的刑期應經監務委員會決議後告知受刑人並報法務部核備，而受刑人經縮短刑期執行期滿釋放時，由典獄長將受刑人實際服刑執行完畢日期，函知指揮執行的檢察官。

