猩猩不殺猩猩！牠們殺人！觀賞《猩瘋血雨》前 必須重溫這些80年代「靈長類恐怖電影」｜1月30日戲院見
【文／龍貓大王通信】人類在自然界食物鏈裡似乎是頂級掠食者……真的嗎？獅子、老虎、獵豹與鯊魚似乎都可以秒殺人類。大自然裡有太多強大的生物，而牠們也紛紛成為了各式各樣恐怖電影的殺人魔。1/30上映的《猩瘋血雨》，讓人類近親黑猩猩反過來成為人類夢魘。影壇已經很久沒出現猴子殺人電影了，讓我們來介紹幾部與《猩瘋血雨》主題相關的經典恐怖電影，讓你在進戲院前先做好準備。
🍿《猩瘋血雨》《猩瘋血雨》
上映日期：2026/01/30
演員：強尼斯奎雅、潔西卡亞歷山大、特洛伊科特蘇爾
《猩瘋血雨》的故事是什麼？
身為語言學家的母親逝世後，露西離開夏威夷家鄉遠行。今天，她即將帶著兩個朋友凱特與漢娜回家，家裡有失聰的父親、妹妹、與母親留下的實驗對象——一隻名為班的聰明黑猩猩等著她。這本該是一趟溫馨的返鄉之旅，但是，乖順的班遭到動物襲擊，牠染上了狂犬病，班開始有了不可抑止的殺戮衝動……現在牠要與親愛的人類家人們玩一場死亡遊戲。
80年代，猴子猩猩回來殺人了！
動物殺人，這個題材曾經在50年代恐怖電影圈很流行，但那時動物殺人的原因跟後世不太一樣，一如《哥吉拉》的起源來自長崎廣島原爆……輻射線這種人類殘忍戰爭武器的副產品，是讓小動物突然變得巨大、突然暴力、突然想毀滅人類的主因。戰爭變成了一種半衰期非常持久的遺毒，現在它要反噬人類。但到了80年代，因錄影帶流行而興起的恐怖電影潮流裡，動物殺人片的主題開始擺脫戰爭主題，更直白地指向人類的劣根性。而因為人類屬於靈長類，有著大量猴子猩猩的靈長類殺人電影，自然也在此時如雨後春筍出現。
猴子猩猩近於人類，牠們於是成了人類的照妖鏡，牠們放大了人性裡的貪婪、殘忍與忌妒，代替人類成為殺人兇手，以下是幾部經典的靈長類恐怖電影……先爆雷，下手殺人的當然都是我們的代罪羔羊，也就是可愛的猴子或猩猩……
1.《靈猩》（Link, 1986）
一個黑影逐漸逼近小女孩臥室窗口，女孩的父母正在客廳看電視，女孩聽到屋頂的貓兒慘叫聲而受到驚嚇，她不知道的是，有什麼東西在樓頂殺害了鴿子與貓兒……《靈猩》最特別之處來自導演理查富蘭克林，這位希區考克的忠誠信徒執導過《驚魂記2》，這多少意味著他可能不會像其他B級電影導演一般，而是以希老擅長的心理驚悚手法處理這個通俗的黑猩猩殺人題材。
確實如此，《靈猩》有一位動物學博士（泰倫斯·史丹普飾）菲利浦，他相信黑猩猩與人類的關聯比想像中更緊密，當時年僅23歲的伊莉莎白·蘇飾演他的學生珍。珍暑假時到菲利浦博士家幫忙，卻發現博士家裡滿是自由生活的黑猩猩與猴子，管家還是一隻特別聰明的紅毛猩猩是管家、。而隨著博士突然失蹤，與黑猩猩一起被困在宅院的珍，開始發現這個黑猩猩社群逐漸像人類一樣開始互相爭鬥……黑猩猩們正在重建這裡的秩序，而人類漸漸成了奴隸。
《靈猩》不是單純的黑猩猩殺人電影，尖牙利齒不是令人恐懼之處，而是當黑猩猩擁有更多智慧、更聰明之後，牠們無可避免地更像人類，會開始重複人類曾經的歷史，連帶人類的劣根性也被複製、而且放大了——黑猩猩解決爭鬥的方式可不是和談。恐怖氣氛在此並非來於剝削，而是人性的必然性。《靈猩》裡有大量經過訓練的真實黑猩猩，他們的表演十分生動，增加了不少可看性。
2.《異魔》（Monkey Shines, 1988）
殭屍界宗師喬治·A·羅梅洛編劇與執導，這是他第一部由主流片商發行的電影，同時手握高達700萬美金成本，這對一向以獨立製片形式製作電影、並且需要四處募資的羅梅洛來說，是難得的大展身手機會。《異魔》確實是下重本，因為所有鏡頭裡出現的猴子，全部都是真猴，這代表這些鏡頭可能是羅梅洛拍攝大量片段後精選的珍貴成品——那時還沒有方便的數位特效。
大學生艾倫因意外而癱瘓，他的燦爛人生瞬間變卦：女友求去，而且跟艾倫主治醫師亂搞；強大控制欲的母親全心「照顧」艾倫，這種強制的親情讓艾倫感覺窒息；照護護士冷漠又粗魯，她的寵物鸚鵡在房子裡肆意亂飛。艾倫的人生毀了，但好友傑佛瑞帶來一絲希望：傑佛瑞的研究能提昇猴子智力，他的實驗品艾拉表現出色，讓他相信由艾拉擔任艾倫的照護助手會很有幫助。
確實如此，艾倫與艾拉之間建立了某種神秘的心電感應，艾拉似乎能依照艾倫的意志行事……但艾倫發現，艾拉開始攻擊他討厭的傢伙。例如他幻想放把火將無法治癒他的醫生燒死，艾拉竟然真的去醫生家放火，連帶燒死了醫生與艾倫的出軌女友。心電感應猴真是太方便了，但艾倫沒想到，艾拉並非只執行他的命令，這隻小猴子似乎有自己的打算……
《異魔》對現代觀眾最大的驚喜，也許是還能看到還有頭髮的史丹利·圖奇——他飾演無良醫生。但對忠誠的殭屍教信徒而言，他們當然會更有興趣觀賞教主如何處理一部非殭屍類型作品。《異魔》確實將小猴子艾拉拍得很可愛，你可以看到她真實地抱住艾倫，彷彿他是她一生最愛。而這種親密感隨著電影裡死者越來越多，也隨之轉變為驚悚感——艾拉小腦袋裡到底在想什麼？她是如何看待人類艾倫的？《異魔》的高潮戲更是盡顯羅梅洛對不同物種之間的敏銳觀察，正如他處理人類與殭屍之間的關係一樣，在《異魔》裡超高智商的猴子，與人類其實並無差別，相反的是，只有人類會殘殺同類，猴子（與殭屍）不會。
3.《狂殺驚魂》（Shakma, 1990）
我們進入狂亂瘋暴的90年代了，《狂殺驚魂》片頭的緊湊配樂，貌似犬牙的片名字卡，與字卡出現時的駭人音效，在在宣示著這是一部要殺得痛快的電影。這部電影的片名（Shakma）乍看意味不明，其實這是片中阿拉伯狒狒的名字「殺克馬」（我特別譯成比較殺的名字）。《狂殺驚魂》故事非常簡單，因為它不希望你燒腦思考劇情。
《狂殺驚魂》描述一群醫學院師生正在進行實驗動物手術，他們為阿拉伯狒狒殺克馬注射藥物，實驗是否能抑制牠的侵略性。話雖如此，但從教授、學生乃到研究助理，他們都更關心今晚要舉辦的比賽：一場密室RPG遊戲。教授會上鎖整棟大樓，學生們在大樓裡比賽，看誰能最快抵達目標。問題是，接受手術的殺克馬突然暴走，教授非常不滿實驗失敗，下令將牠安樂死，但負責執行的學生卻用錯了藥……乍看已死的殺克馬其實沒死，憤怒又暴力的牠，今晚將與這幫醫學院師生共處已成密室的大樓……這一晚將會有很多慘叫聲。
這部電影並不突出，所有人類演員的表現都不值一提……但是正如片名，這部電影的重點是殺克馬，這隻飾演殺克馬的阿拉伯狒狒「颱風」，實在是太出色了。牠出場的每個鏡頭都非常吸睛，牠灰色的長毛、紅通通的屁股、以及敏捷的行動，看起來真的就像一團高速灰色颱風……問題是，殺克馬除了在《狂殺驚魂》開演6分鐘時登場一下下之後，觀眾要等到全片第28分鐘，才會看見天殺的殺克馬終於登場殺人。那這兩段登場之間的22分鐘《狂殺驚魂》劇情是什麼？不重要，也很無聊，你只會看到演技拙劣的演員們，強裝熱情地進行這場觀眾沒興趣的密室RPG遊戲。
阿拉伯狒狒的跳躍力驚人，鏡頭捕捉到了牠的縱身一跳，這些殺克馬的鏡頭，比其他演員的表現更富有生命力——中間有一大段劇情裡，教授與學生不斷用無線電溝通無聊的遊戲相關訊息，每個人講完以後都要補一句over，導致你會不斷地聽到over來over去，感覺荒謬。但只要殺克納一出現，不管是牠用單肩撞門，還是啃咬木門，看起來都殺氣十足。相對的，在殺克馬殺害角色的鏡頭裡，你會看到演員抓著體格過大的假狒狒布偶在身上摩擦……這畫面理應讓觀眾害怕，但看來比真狒狒單純跑來跑去假多了。
2002年電影《28天毀滅倒數》開場，一群環保恐怖分子潛入實驗室，想要拯救被實驗的黑猩猩，但科學家告訴他們，這些黑猩猩正在進行抑制狂暴性格的實驗，具有高度傳染性。這些自認是在做好事的救世主們，釋放了黑猩猩，也釋放了毀滅全球的狂暴病毒。這聽來是不是跟《狂殺驚魂》開場的阿拉伯狒狒實驗很接近？
這些猴子、黑猩猩與狒狒們，一直是恐怖電影的好朋友，而《猩瘋血雨》已經是靈長類恐怖電影類型久違的新作品，它的重點在於親密家人/寵物突然暴走的恐怖轉變，以及黑猩猩高智商與力量強大所呈現的威脅性。如果你想重溫上述恐怖靈長類活躍的年代，《猩瘋血雨》是個不錯的選擇。
《猩瘋血雨》將於1/30全台上映！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 51
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 84
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 11
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 25
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 81
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
李多慧搭計程車被認出！司機嗨向女兒炫耀 女神下車一舉動超暖
啦啦隊女神李多慧相當親民，來台後也積極融入台灣生活，受邀參與各式活動。今（17）日晚間，李多慧分享一段在台中的趣事，透露自己搭乘計程車時被司機認出，對方更興奮地開視訊電話向女兒「炫耀」，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 1 天前 ・ 21
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 15
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 8
夫妻吵架「寫悔過書」求和？寇乃馨踩黃國倫地雷下場曝
演藝圈夫妻檔寇乃馨、黃國倫近年跨入短影音領域，不時透過影片分享近20年的夫妻之道。日前兩人就被問到吵架求和的方法，寇乃馨直言會請對方寫「悔過書」，黃國倫則自爆第一次寫悔過書的經驗，寇乃馨還補充：「黃國倫寫的情書都沒有悔過書多。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 24
實境秀錄到一半變調！大咖韓星當場崩潰不忍了 超慘畫面全被拍
台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》播出後話題不斷，本週節目迎來全新挑戰。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯組成的黃金陣容，在經歷韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣，展開截然不同的全新旅程。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
道奇明星守護神披上波多黎各戰袍參戰經典賽！網喊：先不要慶祝
體育中心／綜合報導根據《Diamante 23》X，波多黎各主帥莫里納（Yadier Molina）今天（1/17）公布確定參戰WBC（世界棒球經典賽）的球員名單，休賽季和道奇簽下3年6900萬美元合約的明星守護神迪亞茲（Edwin Diaz）也在其中，讓球迷急喊：「先不要慶祝。」FTV Sports ・ 14 小時前 ・ 發表留言
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15