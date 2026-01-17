猩猩不殺猩猩！牠們殺人！觀賞《猩瘋血雨》前 必須重溫這些80年代「靈長類恐怖電影」｜1月30日戲院見

《猩瘋血雨》劇照（圖片來源：派拉蒙影業）

【文／龍貓大王通信】人類在自然界食物鏈裡似乎是頂級掠食者……真的嗎？獅子、老虎、獵豹與鯊魚似乎都可以秒殺人類。大自然裡有太多強大的生物，而牠們也紛紛成為了各式各樣恐怖電影的殺人魔。1/30上映的《猩瘋血雨》，讓人類近親黑猩猩反過來成為人類夢魘。影壇已經很久沒出現猴子殺人電影了，讓我們來介紹幾部與《猩瘋血雨》主題相關的經典恐怖電影，讓你在進戲院前先做好準備。

上映日期：2026/01/30

演員：強尼斯奎雅、潔西卡亞歷山大、特洛伊科特蘇爾

《猩瘋血雨》的故事是什麼？

身為語言學家的母親逝世後，露西離開夏威夷家鄉遠行。今天，她即將帶著兩個朋友凱特與漢娜回家，家裡有失聰的父親、妹妹、與母親留下的實驗對象——一隻名為班的聰明黑猩猩等著她。這本該是一趟溫馨的返鄉之旅，但是，乖順的班遭到動物襲擊，牠染上了狂犬病，班開始有了不可抑止的殺戮衝動……現在牠要與親愛的人類家人們玩一場死亡遊戲。

《猩瘋血雨》劇照（圖片來源：派拉蒙影業）

80年代，猴子猩猩回來殺人了！

動物殺人，這個題材曾經在50年代恐怖電影圈很流行，但那時動物殺人的原因跟後世不太一樣，一如《哥吉拉》的起源來自長崎廣島原爆……輻射線這種人類殘忍戰爭武器的副產品，是讓小動物突然變得巨大、突然暴力、突然想毀滅人類的主因。戰爭變成了一種半衰期非常持久的遺毒，現在它要反噬人類。但到了80年代，因錄影帶流行而興起的恐怖電影潮流裡，動物殺人片的主題開始擺脫戰爭主題，更直白地指向人類的劣根性。而因為人類屬於靈長類，有著大量猴子猩猩的靈長類殺人電影，自然也在此時如雨後春筍出現。

猴子猩猩近於人類，牠們於是成了人類的照妖鏡，牠們放大了人性裡的貪婪、殘忍與忌妒，代替人類成為殺人兇手，以下是幾部經典的靈長類恐怖電影……先爆雷，下手殺人的當然都是我們的代罪羔羊，也就是可愛的猴子或猩猩……

《靈猩》劇照（圖片來源：Cannon Film Distributors）

1.《靈猩》（Link, 1986）

一個黑影逐漸逼近小女孩臥室窗口，女孩的父母正在客廳看電視，女孩聽到屋頂的貓兒慘叫聲而受到驚嚇，她不知道的是，有什麼東西在樓頂殺害了鴿子與貓兒……《靈猩》最特別之處來自導演理查富蘭克林，這位希區考克的忠誠信徒執導過《驚魂記2》，這多少意味著他可能不會像其他B級電影導演一般，而是以希老擅長的心理驚悚手法處理這個通俗的黑猩猩殺人題材。

確實如此，《靈猩》有一位動物學博士（泰倫斯·史丹普飾）菲利浦，他相信黑猩猩與人類的關聯比想像中更緊密，當時年僅23歲的伊莉莎白·蘇飾演他的學生珍。珍暑假時到菲利浦博士家幫忙，卻發現博士家裡滿是自由生活的黑猩猩與猴子，管家還是一隻特別聰明的紅毛猩猩是管家、。而隨著博士突然失蹤，與黑猩猩一起被困在宅院的珍，開始發現這個黑猩猩社群逐漸像人類一樣開始互相爭鬥……黑猩猩們正在重建這裡的秩序，而人類漸漸成了奴隸。

《靈猩》不是單純的黑猩猩殺人電影，尖牙利齒不是令人恐懼之處，而是當黑猩猩擁有更多智慧、更聰明之後，牠們無可避免地更像人類，會開始重複人類曾經的歷史，連帶人類的劣根性也被複製、而且放大了——黑猩猩解決爭鬥的方式可不是和談。恐怖氣氛在此並非來於剝削，而是人性的必然性。《靈猩》裡有大量經過訓練的真實黑猩猩，他們的表演十分生動，增加了不少可看性。

《異魔》導演喬治·A·羅梅洛與猴子艾拉（圖片來源：Orion Pictures）

2.《異魔》（Monkey Shines, 1988）

殭屍界宗師喬治·A·羅梅洛編劇與執導，這是他第一部由主流片商發行的電影，同時手握高達700萬美金成本，這對一向以獨立製片形式製作電影、並且需要四處募資的羅梅洛來說，是難得的大展身手機會。《異魔》確實是下重本，因為所有鏡頭裡出現的猴子，全部都是真猴，這代表這些鏡頭可能是羅梅洛拍攝大量片段後精選的珍貴成品——那時還沒有方便的數位特效。

大學生艾倫因意外而癱瘓，他的燦爛人生瞬間變卦：女友求去，而且跟艾倫主治醫師亂搞；強大控制欲的母親全心「照顧」艾倫，這種強制的親情讓艾倫感覺窒息；照護護士冷漠又粗魯，她的寵物鸚鵡在房子裡肆意亂飛。艾倫的人生毀了，但好友傑佛瑞帶來一絲希望：傑佛瑞的研究能提昇猴子智力，他的實驗品艾拉表現出色，讓他相信由艾拉擔任艾倫的照護助手會很有幫助。

確實如此，艾倫與艾拉之間建立了某種神秘的心電感應，艾拉似乎能依照艾倫的意志行事……但艾倫發現，艾拉開始攻擊他討厭的傢伙。例如他幻想放把火將無法治癒他的醫生燒死，艾拉竟然真的去醫生家放火，連帶燒死了醫生與艾倫的出軌女友。心電感應猴真是太方便了，但艾倫沒想到，艾拉並非只執行他的命令，這隻小猴子似乎有自己的打算……

《異魔》對現代觀眾最大的驚喜，也許是還能看到還有頭髮的史丹利·圖奇——他飾演無良醫生。但對忠誠的殭屍教信徒而言，他們當然會更有興趣觀賞教主如何處理一部非殭屍類型作品。《異魔》確實將小猴子艾拉拍得很可愛，你可以看到她真實地抱住艾倫，彷彿他是她一生最愛。而這種親密感隨著電影裡死者越來越多，也隨之轉變為驚悚感——艾拉小腦袋裡到底在想什麼？她是如何看待人類艾倫的？《異魔》的高潮戲更是盡顯羅梅洛對不同物種之間的敏銳觀察，正如他處理人類與殭屍之間的關係一樣，在《異魔》裡超高智商的猴子，與人類其實並無差別，相反的是，只有人類會殘殺同類，猴子（與殭屍）不會。

《狂殺驚魂》劇照（圖片來源：Quest Entertainment）

3.《狂殺驚魂》（Shakma, 1990）

我們進入狂亂瘋暴的90年代了，《狂殺驚魂》片頭的緊湊配樂，貌似犬牙的片名字卡，與字卡出現時的駭人音效，在在宣示著這是一部要殺得痛快的電影。這部電影的片名（Shakma）乍看意味不明，其實這是片中阿拉伯狒狒的名字「殺克馬」（我特別譯成比較殺的名字）。《狂殺驚魂》故事非常簡單，因為它不希望你燒腦思考劇情。

《狂殺驚魂》描述一群醫學院師生正在進行實驗動物手術，他們為阿拉伯狒狒殺克馬注射藥物，實驗是否能抑制牠的侵略性。話雖如此，但從教授、學生乃到研究助理，他們都更關心今晚要舉辦的比賽：一場密室RPG遊戲。教授會上鎖整棟大樓，學生們在大樓裡比賽，看誰能最快抵達目標。問題是，接受手術的殺克馬突然暴走，教授非常不滿實驗失敗，下令將牠安樂死，但負責執行的學生卻用錯了藥……乍看已死的殺克馬其實沒死，憤怒又暴力的牠，今晚將與這幫醫學院師生共處已成密室的大樓……這一晚將會有很多慘叫聲。

這部電影並不突出，所有人類演員的表現都不值一提……但是正如片名，這部電影的重點是殺克馬，這隻飾演殺克馬的阿拉伯狒狒「颱風」，實在是太出色了。牠出場的每個鏡頭都非常吸睛，牠灰色的長毛、紅通通的屁股、以及敏捷的行動，看起來真的就像一團高速灰色颱風……問題是，殺克馬除了在《狂殺驚魂》開演6分鐘時登場一下下之後，觀眾要等到全片第28分鐘，才會看見天殺的殺克馬終於登場殺人。那這兩段登場之間的22分鐘《狂殺驚魂》劇情是什麼？不重要，也很無聊，你只會看到演技拙劣的演員們，強裝熱情地進行這場觀眾沒興趣的密室RPG遊戲。

阿拉伯狒狒的跳躍力驚人，鏡頭捕捉到了牠的縱身一跳，這些殺克馬的鏡頭，比其他演員的表現更富有生命力——中間有一大段劇情裡，教授與學生不斷用無線電溝通無聊的遊戲相關訊息，每個人講完以後都要補一句over，導致你會不斷地聽到over來over去，感覺荒謬。但只要殺克納一出現，不管是牠用單肩撞門，還是啃咬木門，看起來都殺氣十足。相對的，在殺克馬殺害角色的鏡頭裡，你會看到演員抓著體格過大的假狒狒布偶在身上摩擦……這畫面理應讓觀眾害怕，但看來比真狒狒單純跑來跑去假多了。

2002年電影《28天毀滅倒數》開場，一群環保恐怖分子潛入實驗室，想要拯救被實驗的黑猩猩，但科學家告訴他們，這些黑猩猩正在進行抑制狂暴性格的實驗，具有高度傳染性。這些自認是在做好事的救世主們，釋放了黑猩猩，也釋放了毀滅全球的狂暴病毒。這聽來是不是跟《狂殺驚魂》開場的阿拉伯狒狒實驗很接近？

這些猴子、黑猩猩與狒狒們，一直是恐怖電影的好朋友，而《猩瘋血雨》已經是靈長類恐怖電影類型久違的新作品，它的重點在於親密家人/寵物突然暴走的恐怖轉變，以及黑猩猩高智商與力量強大所呈現的威脅性。如果你想重溫上述恐怖靈長類活躍的年代，《猩瘋血雨》是個不錯的選擇。

《猩瘋血雨》將於1/30全台上映！

