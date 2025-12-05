「猩球崛起」真實版上演 猴群攻破電網入侵校園

雲林縣 / 綜合報導

雲林有一所國中，遭到台灣獼猴入侵，有師生拍到驚奇的一幕，將近30隻獼猴，像是表演特技一樣，從電網飛越到10公尺外的樹梢，看起來就像是電影猩球崛起真實上演，校方研判，可能是天冷了，猴子沒東西吃，才會再跑到學校覓食，校方也會設法防堵，讓師生可以安心上課。

好幾十隻的小猴子，高樓上排排站，前方還有猴王帶隊，一個接著一個，翻越欄杆，奮力一跳，猴群們像在表演特技一樣，飛越電網，到10公尺外的竹林，如同上演真實版的「猩球崛起」，但民眾看了還是很害怕，因為猴群出沒的地方，是在國中校園，為避免猴群進入教室，校方也準備漆彈槍，以備不時之需。

淵明國中校長丁清峯說：「用氣瓶的聲音嚇牠，讓牠不敢接近。」位在雲林林內鄉的淵明國中，靠近山區，過去曾經，有猴群闖入校園搶學生早餐，校方在圍牆裝設電網後，猴子出沒次數明顯減少，但昨(4)日學校舉行段考，猴群又突然出沒。

淵明國中校長丁清峯說：「我們在猜，前幾天牠也知道冷牠去躲寒冬，牠知道今天太陽出來，所以一大早整個猴群，可能要出來找東西吃。」學生說：「有猴子然後很可怕，要關窗戶，不要讓猴子來侵害我們。」

猴王帶著小猴子們外出覓食，還好沒有在學校造成破壞，至於如何防範，校方無奈實在沒招數了，只能再設法防堵，只希望猴子們，別搞破壞傷害學生。

