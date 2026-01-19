《猩瘋血雨》獸性大發 人類淪為困獸之鬥

平日溫馴的黑猩猩，瞬間突然成為飼主的威脅。（UIP提供）

恐怖片《猩瘋血雨》（Primate）一推出，就以首週末締造美金1,115萬元的亮眼成績，成功掀起話題熱潮，以充滿老派驚悚的氛圍，呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼感，帶來一場令人腎上腺素狂飆的觀影體驗。

在電影的一開始，父親亞當和他的一對女兒露西和艾琳，正試圖走出妻子和母親最近才剛過世的陰影。父親亞當是一名暢銷作家，他選擇全心全意地投入工作之中，藉此逃避他痛失愛妻的悲傷。露西則在悲劇發生不久後就離家前往外地就讀大學，她的這個決定也無形之中撕裂了這個家庭的關係。

「露西基本上逃離了這一切，而且拋棄了她的家人，尤其是她的妹妹艾琳。」導演約翰尼斯羅伯茲（Johanners Roberts）說：「她覺得自己留在家就必須面對許多悲傷的情緒。我一開始把這個角色想像成一個宅女，然後強妮史葵雅（Johnny Swquoyah）前來試鏡的時候，帶來非常有意思的詮釋，她為這個角色注入其他人無法呈現的細膩情感。強妮散發一股強烈的能量和存在感，把這部電影提升到另一個層次。她親自演出所有的高難度特技動作和動作戲份，同時又做出真正感動人心的精湛表演。」

班是一隻聰明且性情溫和的黑猩猩，能透過平板裝置向人傳達簡單訊息，但當牠突然暴走時，一切都陷入失控。（UIP提供）

飾演露西的強妮史葵雅也承認自己是恐怖片的忠實粉絲，她說：「沒有任何一種類型電影能像一群人一起看恐怖片那樣令人感到興奮。你能體驗到所有的情緒，你可以大笑，你可以哭，也會感受到極度的恐懼。這部劇本不只擁有這一切，而且還有懸疑的劇情和令人心碎的情感。觀眾也會和這些角色產生強烈的情感連結，所以當一切開始失控的時候，那種恐懼感才會更令人害怕。」

強妮史葵雅說：「班和露西以及艾琳之間立刻建立起深厚的情感連結，她們從來沒有把班當成寵物，牠更像是她們的小弟弟。當露西察覺到班有點不太對勁的時候，她其實比較擔心牠的狀況，而且從來沒有想過應該要害怕牠。她是一個置身於極度危險的環境時仍然保持忠誠的好人，她全心全意愛著她生命中的每一個人，但是她後來卻必須逼迫自己發掘自己內心的凶猛力量，才能保護自己和其他人免於受到班的傷害。」

在艱困條件下度過漫長的日夜拍攝過程時，《猩瘋血雨》的演員群對她來說就變得格外珍貴。「他們真的是我合作過最棒的一群人。」強妮史葵雅說：「我非常感激能夠遇到這麼多優秀的同戲演員，而且和他們成為親密的朋友。每一位演員都為各自的角色帶來獨特和有趣的層面。我從來沒有拍過恐怖片，所以完全沒有想過會這麼好玩，這是導演約翰尼斯在拍片現場營造出來的良好氛圍。就算我們在泳池裡冷到發抖，我們還是會開懷大笑，導演約翰尼斯也會帶著漂浮的監控螢幕跳進泳池，和我們一起進行拍攝工作。」

導演約翰尼斯說，「我們的演員真的非常優秀。他們經歷了無數的挑戰，而且完全投入他們各自的角色，不管是在身體或是情感上都非常耗費心力。他們以細膩逼真的演出讓這個世界感覺非常真實，所以當恐怖事件爆發的時候，一切都真實到令人不寒而慄。」

《猩瘋血雨》官方互動體驗網站正式上線，邀請觀眾率先透過互動體驗走進故事中，聽聽看電影主角班想要跟你說的話。班是一隻聰明且性情溫和的黑猩猩，牠能透過平板裝置向人傳達簡單訊息。此次推出的互動網站延伸電影的情節設定，使用者只需輸入名稱，即可接收班的訊息，成為故事中的對話對象。體驗網址：https://somethingswrongwithben.com/intl/tw

