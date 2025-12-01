猴子又來啦！袁艾菲家全都錄 新店山區民眾：很常見

日前又有獼猴闖進袁艾菲和丈夫的家中。（圖／翻攝自袁艾菲IG）

藝人袁艾菲日前在新店山區住家遭遇猴子無預警造訪，她為保護寵物貓特地上前阻擋，最後開窗讓猴子離去。這已是她至少第二次遇到類似狀況。與此同時，南投馬烈霸部落農民也深受猴群侵擾之苦，猴子大軍趁電網斷電入侵農地，造成農作物嚴重損失。專家建議民眾可安裝防猴紗窗並妥善收好食物，以減少猴子入侵機會。

藝人袁艾菲日前在家中遇到猴子闖入住家的猴子，和丈夫老魚嘗試用聲音嚇阻猴子，但效果不彰。為了保護家中的貓咪，袁艾菲特地上前防止猴子可能的攻擊行為，最後透過開窗讓猴子往外跑才解決問題。回顧去年12月，袁艾菲也曾經歷相同情況，當時她驚訝地發現猴子闖入家中。袁艾菲於2021年花了1600萬在新店山區購屋，生活環境幾乎與大自然融為一體，與野生動物共處成為她的日常。在新店山區實地走訪，附近居民表示，在這區域遇見猴子已是見怪不怪的事。一位住在三樓的當地居民分享，他曾驚訝地發現有猴子掛在自己的窗戶上，雙方互相對視幾分鐘後，猴子才離開。另一位當地居民則表示，當猴子站在路上時，他能做的就是等待牠們離開。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟解釋，闖入民宅的多半是孤猴的雄猴，這些雄猴在長大後會往外遷移尋找新的猴群加入。她建議民眾可以安裝有內鎖且較不易被抓破的防猴紗窗，同時應將桌上的水果收好，避免猴子看見食物而行動。

猴子的天性也讓南投馬烈霸部落的民眾感到頭痛。日前因防猴電網斷電，猴子大軍入侵農地，吃掉了柿子、高麗菜和櫛瓜等農作物。農民表示，自己叔叔種植的48棵果樹被猴子吃到只剩下9棵。儘管農民們嘗試製作假人、放鞭炮等各種方法，但成效不佳。農民們無奈地表示，現在不只是看天吃飯，還要「看猴吃飯」。

