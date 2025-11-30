猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光

袁艾菲住處遭猴子再度闖入。（圖／陳俊吉攝）

袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。

從袁艾菲公開的影片中，可以看見一隻猴子駐足在窗邊，遲遲不肯離開，沒想到準備試圖趕走牠時，猴子竟直接打開紗窗闖入，嚇得眾人趕緊保持距離，過程中，袁艾菲不斷喊著：「出去」，還拿著東西不斷敲打製造聲音，希望能把猴子嚇跑，沒想到猴子似乎未感覺到畏懼，不僅在家中慢慢閒晃，甚至直接跳到餐桌上。

袁艾菲老公強調若猴子闖入家中，除了不要做出餵食的動作，更要拿出身邊的東西往地上敲打，發出極大聲音來嚇跑猴子，至於要如何敲打？他提醒切記不要做出攻擊猴子的舉動，而是要保持安全距離，朝地上一直拍打，由於猴子從頭到尾沒有任何反應，只好把猴子引誘到窗邊，接著打開窗戶讓牠攀爬離開，對於這段插曲，袁艾菲老公表示：「猴子跑進來的感覺，蠻恐怖的，怕牠傷害我的家人，怕牠傷害我的貓咪」，最後則是提醒所有人：「沒事不要住山上」。

影片曝光後，網友反應熱烈、紛紛留言：「蠻胖的猴子，很恐怖」、「紗窗準備安裝更多鎖了」、「猴子已經認定是自己家，大搖大擺地走動」、「天啊，還好請走了」。

