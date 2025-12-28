猴子打惡魔發大財？YouTube狂推AI垃圾 腦腐影片爽賺破億美元

YouTube來自印度的Bandar Apna Dost頻道，透過AI影片講述一場猴子與猛男對抗惡魔的冒險故事，累計觀看次數超過24億次，估算收益可達425萬美元。翻攝自YouTube



隨著社群媒體快速擴張，有研究發現，影音平台YouTube演算法向新用戶推薦的影片中，超過20%屬於專為刷觀看次數而設計的「AI垃圾」，多個專發垃圾內容的頻道每年更創造約1.17億美元（約合36.7億台幣）的收益。

英國《衛報》週六（12/27）報導，影片編輯公司Kapwing對全球1.5萬個最熱門的YouTube頻道調查發現，其中有278個頻道專門發布AI垃圾（AI slop），估算其累計獲得超過630億次觀看次數與2.21億訂閱者，每年創造約1.17億美元的收益。

廣告 廣告

研究人員在另外創建新帳號後發現，YouTube推薦的前500支影片中，有三分之一屬於「腦腐」（brainrot）的低價值、碎片化內容，有104支影片就屬於AI垃圾。

研究中最受歡迎的Bandar Apna Dost頻道來自印度，目前已累計觀看次數達24億次。該頻道以擬人化的獼猴與仿照綠巨人浩克打造的猛男為主角，描繪其駕駛番茄直升機對抗惡魔的冒險故事。Kapwing估算該頻道收益可達425萬美元。

科技與數位權利研究員拉克沙內（Rohini Lakshané）指出，Bandar Apna Dost的爆紅關鍵在於荒誕情節、過度陽剛的敘事模式，以及刻意省略劇情主線的設計，使新觀眾能夠與內容輕鬆接軌。

此外，新加坡的「嘟嘴法蘭西」（Pouty Frenchie）已累積20億次觀看次數，該頻道記錄一隻法國鬥牛犬駕車前往糖果森林、品嘗水晶壽司的奇幻旅程。Kapwing估計該頻道年收益可達近400萬美元。

美國頻道「迷人故事」（Cuentos Facinantes）同樣以卡通情節鎖定兒童觀眾，擁有665萬訂閱者，成為本研究中訂閱數最高的頻道。

人們正嘗試運用AI工具，為YouTube開拓新的變現途徑。長期研究AI垃圾的記者里德（Max Read）表示，「Telegram、WhatsApp、Discord及各類論壇上，都有大批人交流技巧與點子，甚至販售課程教人製作足以賺錢的低品質內容。」

更多太報報導

YT分享健康知識擁2.3萬訂閱 「陳志明醫師」竟是AI？北榮回應

《惡血》記者告AI巨擘盜用著作 馬斯克旗下xAI首列被告

論文爆「AI幻覺」！港大確認引用虛構文章 社科院副院長下台