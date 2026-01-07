猴子抱娃蹲售票處「監督」賣票！呆萌畫面爆紅 景區笑回：看牠們心情

一段拍攝於大陸湖南省張家界黃石寨索道售票處的影片，近日在網路上引發熱議。（圖／翻攝自微博）

一段拍攝於大陸湖南省張家界黃石寨索道售票處的影片，近日在網路上引發熱議。畫面中，一隻猴子帶著幼崽大方現身售票區附近，神態自然、毫不怯生，彷彿前來「串門」，逗趣模樣吸引眾多遊客目光。相關影片曝光後迅速在社群平台流傳，引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，影片顯示，畫面中的成猴神情淡定，小猴緊緊依偎在旁，母子在售票處周邊或蹲或站，不時觀察四周動靜，模樣相當可愛。不少遊客見狀紛紛停下腳步拍照留念，現場氣氛輕鬆熱鬧，也為原本忙碌的售票區增添了趣味畫面。

針對猴子現身售票處的原因，景區工作人員表示，這些猴子活動範圍本就涵蓋周邊區域，是否出現多半取決於牠們的「心情」與天氣狀況。當天氣適宜時，前來活動的猴子數量往往會增加，因此並非罕見現象。

工作人員同時提醒遊客，猴子屬於野生動物，雖然多半不會主動攻擊人類，但仍應保持距離，切勿餵食或挑釁，以免發生意外。只要遊客不主動招惹，猴子通常也會和平共處。此次猴子攜幼崽現身售票處，不僅為遊客帶來驚喜與歡樂，也讓外界更加認識張家界景區自然生態的豐富與多樣。

