猴子軍團超囂張 女騎士馬路閃猴摔傷

猴子大軍在撞上女騎土後陸續再竄出道路。（蘇澳港警提供）

記者張正量／宜蘭報導

蘇澳警分局十四日接獲報案，指稱蘇澳鎮移山路段發生交通事故。警方立即派員前往，發現原來是猴子作亂，肇事的台灣彌猴因為突然衝出路面讓騎士為了閃避而摔傷，所幸送醫後並無大礙，不過猴子軍團沒有因為闖禍就停，陸續共五隻彌猴衝出馬路，造成過往車輛也差點出事。

警方初步了解，六十六年次的常姓女子騎乘普通重型機車，十四日下午二時五十三分由移山路往南方澳方向行駛時，發現車道上突然出現野生猴群，她為閃避猴子緊急操作不慎自摔，沒想到猴子不是單槍匹馬，沒多久陸續還有猴子不斷穿越馬路，多輛車也差點被猴子撞上，至於被猴子直接撞上女子，不但機車摔毀，也造成她手腳輕傷，經送往蘇澳榮民醫院治療後並無大礙。警方現場進行交通疏導並協助後續處置，經酒測確認常姓騎士無酒精反應；事故詳細肇因仍待持續釐清。

蘇澳警分局提醒，山區或臨近野生動物出沒路段，駕駛務必提高警覺、減速慢行，遇突發狀況務求穩定操作並保持安全距離，以共同維護行車安全。同時也呼籲民眾勿餵食野生動物，以避免牠們靠近道路造成危險。