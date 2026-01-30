猴子vs.狗誰贏？全台浪犬最多「1縣市」出奇招 果農驚喊：收成保住了

實習記者藍子瑄／嘉義報導

流浪犬數量長期居高不下，追車、咬人事件時有所聞，受限於收容所空間，多數犬隻只能完成絕育後原地放養。為替流浪犬找新出路，嘉義縣家畜疾病防治所首創全台唯一的「浪浪就業服務站」，透過專業訓練，協助流浪犬轉型成護衛犬、療癒犬，也意外替果農解決猴害，成功保住8成果實。

猴害救星現身！浪犬進駐果園 收成回升8成

李姓果農分享，山區果園過去經常遭猴群入侵，辛苦栽種的黃金果幾乎都被破壞，收成一度「全軍覆沒」。後來在防治所媒合下，領養訓練完成的浪犬，負責在果園巡守、驅趕猴群，如今果實存活率提升至8成以上，讓他深受感動。

廣告 廣告

山區照顧成挑戰 果農喊話：需要自動餵食幫手

果農也指出，山區果園不易天天巡視，希望政府能協助設置自動餵食設備。對此，嘉義縣長翁章梁表示，戶外自動餵食設備可能面臨天氣、飼料變質等問題，但他相信在防治所與農業部合作下應能克服。

追猴到定位吠叫 訓練師曝「英雄犬」養成秘辛

參與訓練的好朋友動物保護協會張姓訓練師說明，部分犬隻天性喜愛追逐移動物，經引導後，可學會在果園中搜尋入侵的猴群，將其驅趕至指定範圍並吠叫示警，任務結束後也能順利喚回。

一年結紮6000隻全台最多 防治所：不只收容、更要給出路

防治所長林珮如則表示，嘉義縣每年絕育約6000隻流浪犬，數量為全台最多，部分犬隻原地放回，具攻擊性的則安置於動保園區。目前「浪浪就業服務站」已培訓20隻流浪犬，每隻訓練半年以上，目標不再只是收容，而是讓流浪犬走入社會，為動保政策開創新的可能。

台灣獼猴肆虐果園，是許多農民的痛（示意圖／Getty Images）

更多三立新聞網報導

頂大25歲男遭丟包台64慘死！工會怒批：全輸只有「他」贏 制度漏洞害命

2026國旅補助一次看！最多可領3200元 5大方案曝光 生日還能加碼

捷運驚見「神秘黨」！阿北帽子5大字 黨規只有這1條 網笑翻：想入黨了

無繩攀101只賺50萬美元！霍諾德「賣命」酬勞低 律師曝1事等著他

