猴害嚴重 梨山蜜蘋果損失3成
台中市和平區梨山蜜蘋果正要進入採收旺季，但不少果農卻快要撐不住，不是天災而是「猴害」。獼猴群大肆闖入大梨山地區果園，隨手採摘蘋果亂扔、啃食，各地果園平均損失2、3成，讓農民們欲哭無淚。
和平區蜜蘋果總種植面積155公頃，大多生長在將近2000公尺高海拔地區，每年生產約1300公噸、產值近4億元。因山區日夜溫差高達15度，果實本能將少量澱粉轉為果糖防止凍傷，在果實內形成半透明「蜜腺」，加上甜度高因而得名蜜蘋果。
近期是蜜蘋果採收期，但猴害嚴重，住在福壽山附近的蘇姓果農種了約60棵蘋果樹，雖有設置電網防猴害，但猴群被電到不怕，反而咬斷電線。
蘇姓果農表示，他只是3天下山辦事情，回來巡視果園，就發現猴群肆虐把果樹掃光，快採收的蘋果掉滿地，果園損害3成、至少損失快30萬元，只能先跟預訂水果客人道歉並取消訂單。
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉也身受「猴」害，他說，猴群每次都7、8隻結伴，他連日守在田裡用鞭炮、敲鑼驅趕，電網防止7成猴群，但部分猴子很精明，會觀察漏洞更用挖洞或抓樹枝跳進果園方式偷摘果實，擋都擋不住。
羅進玉表示，梨山地區因為猴害損失約有2、3成，嚴重的果園30棵果樹全被吃光，讓人很心酸，盼望政府單位找到更有效又人道的解決方式，幫農民守住心血。
市府農業局林務自然保育科長何文鶯說，農業部有補助各縣市政府，只要合法農地設置電網，最高補助2公頃23萬元，若使用5年有破損也可申請補助維修，對於農民反映電網防治有限，將蒐集各方意見請中央和專家解套。
