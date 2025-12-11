「猴害惹民怨」綠中常委陳情 總統指示：政院多注意

台灣獼猴的氾濫，還會和民眾搶食。（圖／東森新聞）





面對台灣獼猴的氾濫跟亂象，民進黨中常委陳茂松，10號就當面向民進黨主席賴清德提醒，要注意猴害肆虐，會造成民怨，而賴主席也指示，要政院代表帶回去研議。

學生：「不要碰我的飲料。」獼猴闖進高雄中山大學，爬上餐桌，直接用手抓飯菜大快朵頤，嚇壞女大生。

學生：「你吃就好，你吃就好，不要過來。」不只高雄、台南經常能看見猴子在逛大街，甚至校園巡禮，中部農民面對猴群肆虐，還要跟他們鬥智鬥勇。打火機點燃導火線發射沖天炮，驅趕猴子大軍，農作物受損，實在慘不忍睹。

廣告 廣告

農民：「最大的影響應該就是野生動物，猴子是對我們農作物最大的損害，牠們一次來都是2、30隻，這邊吃完再跳到下一個地方。」

中南部猴害有多嚴重，議題也成為10號民進黨中常會討論焦點，中常委陳茂松當面向賴主席提出，他觀察猴子問題猖獗，要小心，不要變成民怨，陳亭妃接著補充，尤其台南也有類似狀況，而賴主席當下指示，列席的政院代表，將議題帶回研議。

立委（民）許智傑：「（猴子）碰了你一下，刁難你一下那個都還好，那有一些如果說你會攻擊，所以事實上那個猴子，對於我們在那邊正常爬山、散步的人來講，真的是會有一種恐懼跟威脅。」

立委（民）郭國文：「應該是農業部出面的時候，讓各縣市的猴害做一併的處理，跨區的思考。」

南部地方立委都嚴肅以對猴害問題，上升到中央層級，或許也是2026在即，就怕到時猴子不只搶奪食物、造成恐慌，還會搶走民心。

更多東森新聞報導

獼猴大軍「飛越電網」進校園 網：在拍「猩球崛起」？

獼猴跳上供桌搶走供品！驚人畫面曝 廟方出手了

「白猴」現蹤台東東河 竟是「大脫毛」疑皮膚病

