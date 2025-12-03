猴害頻傳「5年後恐進市區」 農業部允提對策

獼猴闖入家中。（圖／TVBS）

台灣各地猴害問題日益嚴重，立法院3日審議《動物保護法》草案時，朝野立委對獼猴侵擾社區及農作物議題表達高度關注。國民黨立委鄭正鈐提出憂慮，預估5年後獼猴恐將進入市區，農業部常務次長杜文珍回應承諾將於3個月內提出具體對策。民進黨立委則建議考慮適度開放獵人執行移除任務，而林業保育署則表示，台灣獼猴已非保育類動物，農民可自行補抓處理，引發各界討論。

獼猴闖入民宅的情況已不再罕見。藝人袁艾菲位於新店山區的住家，就曾多次遭遇獼猴入侵。有住戶更親眼目睹獼猴站在窗框旁，伸手拉開紗窗後直接衝入屋內的驚人場景。這類事件引起立法委員們的高度關注，在立法院審議《動物保護法》草案時特別提出討論。國民黨立委鄭正鈐在質詢中向農業部常務次長杜文珍表示，部長已提到五年後獼猴就會進入市區，質疑若現在不處理，何時才要處理這個問題。杜文珍回應表示，將在3個月內評估並採取多元方式因應，承諾會提出具體行動計畫。

農業部次長杜文珍與國民黨立委鄭正鈐。（圖／TVBS）

在推動《動物保護法》修法的同時，民進黨立委蔡易餘則建議政府在處理猴害問題上應展現更多決心與魄力。蔡易餘向杜文珍提議，可考慮適度讓獵人執行任務，想辦法在獼猴密集區進行移除。他強調，若政府能拿出決心與魄力來解決問題，相信會獲得民眾的掌聲支持。

農業部次長杜文珍與民進黨立委蔡易餘。（圖／TVBS）

猴害對中部地區農作物的損害尤為嚴重。當國民黨立委張嘉郡就此問題質詢時，農業部林業保育署署長林華慶回應指出，台灣獼猴已經不是保育類動物，農民可以自行補抓處理。這番言論引發疑問，似乎是要求農民除了白天辛苦耕作外，還需兼顧抓猴的工作。

林保署署長林華慶與國民黨立委張嘉郡。（圖／TVBS）

隨著獼猴數量不斷增加，牠們與人類生活空間的衝突也日益加劇。政府如何在保育動物與保障人民生活、財產安全之間取得平衡，成為各界關注的焦點。農業部承諾的3個月對策，將是解決這一長期問題的重要一步。

