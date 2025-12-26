猴比人精！逛壽山雞蛋糕、玩具被搶走 小朋友嚇壞尖叫

記者連冠智、陳俞安／高雄報導

民眾在高雄壽山動物園外買雞蛋糕時遭獼猴盯上動手搶，小朋友嚇到抱著媽媽狂尖叫，有獼猴直接趴在遊客包包上去搶嬰兒車玩具，小朋友都被嚇到哭了！

手拿雞蛋糕袋子，下一秒就被獼猴搶走。

高雄壽山人行道上，男子手拿雞蛋糕袋子晃啊晃，這時牆上的獼猴早已盯上目標。下一秒，獼猴整包搶走，不過裡面是空的，獼猴瞬間轉移目標。

遭強時民眾：「袋子啦，給牠（丟掉丟掉）。」

小朋友手拿雞蛋糕，獼猴看到就想搶，小朋友嚇到狂尖叫。

小朋友嚇壞狂尖叫。

目擊民眾：「丟掉，食物丟掉就好。」

最後雞蛋糕一丟，一家人快步走掉，嘴裡還不停說著好恐怖。壽山時常有獼猴出沒，連販售17年的雞蛋糕老闆也要雙眼緊盯獼猴，不少爸爸媽媽帶小朋友都要特別小心，現場就直擊獼猴搶東西。

記者：「死不放耶。」

獼猴抓著民眾的袋子不放。

獼猴整個趴在包包上，民眾不斷抵抗甩啊甩，還有搶嬰兒車玩具，獼猴咬一口就丟。

甚至直接突襲嚇壞遊客，小朋友也在一旁嚇到哇哇叫。

壽山動物園志工李先生：「目前來講，這時候壽山猴群是很活耀的時間，（東西）盡量收拾好，不要露出來，不要讓獼猴有搶的動機。」

門口的雞蛋糕攤也慘遭毒手過。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟：「這個雞蛋糕一直以來都在動物園門口做販售，那猴子早就知道說紙袋裡面裝的東西是食物，（被搶時）請立刻把食物放棄，然後不要大聲尖叫。」

冬天獼猴依然活躍，民眾爬山去動物園一定要注意，免得手上雞蛋糕還沒吃到，就被獼猴搶走。

