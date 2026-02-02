猴硐貓公所重開張！首任所長被認養 動保處：將再票選貓所長

新北市猴硐貓公所重新開張。（新北動保處提供）

台灣防止虐待動物協會昨（1日）接手經營新北猴硐貓公所，負責照護戶外及送養所內貓咪，動保處表示，首任所長橘貓「銅鑼燒」已被人認養，將再票選新所長，以利推展貓村認養照護工作。

位在新北瑞芳的猴硐貓村被《CNN》評選為世界6六大賞貓景點，許多遊客喜愛前往朝聖，新北市政府也成立「貓公所」並委外經營，但近年疑似因環境維護出現糾紛，廠商提前解約，導致公所關閉，貓隻數量也從全盛時期的約300隻，驟降至約30隻，面臨滅村危機。

不過，動保局昨（1日）表示，當地長期有動保團體、當地愛心人士照護，動保處救援治療及照顧不間斷，台灣防止虐待動物協會受委託，決定接手經營「貓公所」，負責照護戶外及送養所內的貓咪。

至於貓隻數量為何驟減，動保處說明，數量增減並非單一因素所致，而為動物保護政策與自然族群變化的結果。由於近期天氣寒冷，貓咪各自尋找地點避寒，再加上「貓公所」停止運作3至4個月，因此數量仍待清查。

另外，動保處指出，首任「貓公所」所長橘貓「銅鑼燒」已被人認養，未來將再票選新所長，除藉此讓貓公所持續經營貓咪認養小棧、送養照護貓咪外，也將持續推廣「認養不放養」等動保觀念。





