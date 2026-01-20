猴硐貓村亮紅燈！200隻貓剩30隻 居民憂心未來只剩地名

猴硐貓村，曾被譽為「全球六大賞貓景點」，如今面臨流浪貓數量驟減的困境。據悉，該村全盛時期曾有超過200隻流浪貓，但目前僅剩約30隻，這一現象引起了居民和遊客的極大關注。居民表示，若缺乏有效的管理和保護措施，這個以貓聞名的觀光地點將可能只剩下名字，卻難再見貓咪的身影。

猴硐貓村，曾被譽為「全球六大賞貓景點」，如今面臨流浪貓數量驟減的困境。

流浪貓數量下滑的原因主要包括自然老化、繁殖能力下降以及不當飼養等因素。當地居民指出，過去貓咪的健康狀況良好，吸引了許多遊客前來觀光，但近年來，由於TNR（捕捉-絕育-釋放）政策的實施，加上貓咪自然老化，導致族群無法再繁殖，數量逐年減少。此外，部分遊客攜帶不明來源的食物餵食貓咪，可能對其健康造成傷害。

流浪貓數量下滑的原因主要包括自然老化、繁殖能力下降以及不當飼養等因素。

新北市政府曾設立「猴硐貓公所」，以促進觀光和動物保護，但因環境維護問題而暫時關閉。地方里長呼籲重新啟動貓公所，並建議應該回歸照護與管理的本質，協助穩定貓咪的數量，並考慮進行有計畫的繁殖，以確保貓咪的健康和安全。

當地居民指出，過去貓咪的健康狀況良好，吸引了許多遊客前來觀光，但近年來，由於TNR（捕捉-絕育-釋放）政策的實施，加上貓咪自然老化，導致族群無法再繁殖，數量逐年減少。

目前，當地居民正在共同照顧這些貓咪，但若缺乏長期的制度化管理，猴硐貓村將難以維持昔日的繁榮。

居民表示，若缺乏有效的管理和保護措施，這個以貓聞名的觀光地點將可能只剩下名字，卻難再見貓咪的身影。

