猴硐貓村多喵遭虐！惡男持辣椒水「對貓臉狂噴」 落網辯：心情不好

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李姓男子10日到貓村朝貓咪噴灑辣椒水，導致4隻貓咪身體不適，他則於14日被逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市瑞芳區10日發生虐貓案，28歲李姓男子持辣椒水持貓咪臉部噴灑，導致4隻毛孩眼睛不適、無法睜眼，更有多貓飽受驚嚇、四處逃竄，警方獲報後展開調查，現已將李男逮捕，他則稱自己心情不好，這才會拿著辣椒水對貓洩憤，訊後遭依法送辦，確切案情仍須釐清。

根據監視器畫面，李男當日從台鐵七堵站上車，搭到瑞芳猴硐站後，直奔貓村尋找下手目標，在柴寮路345號前到多隻貓咪，竟拿出辣椒水朝毛孩臉部噴灑，貓咪受到刺激、驚嚇逃竄，還有毛孩遭攻擊而身體不適，他則在犯案後逃逸。

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新北市動保處表示，現場人員聞到刺鼻氣味後立即巡查，發現共4隻貓咪出現眼睛不適、無法睜眼等情形，經獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後均已明顯好轉，目前進食正常、狀況穩定，並保全監視器及相關證據，掌握影像報警處理。

警方獲報後展開調查，鎖定李男涉有重嫌，14日到其住處將他逮捕，他辯稱自己心情不好，這才會購入辣椒水後拿貓洩憤，訊後依動保法第25條第1項罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示，對於各類違法案件，警方均秉持依法偵辦立場，依據事證積極查處，務求還原事實、依法究辦。同時也呼籲民眾尊重生命、愛護動物，若發現疑似不法情事，請即時通報相關單位，共同維護友善安全的生活環境。

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