猴硐貓村恐滅村？300隻剩下30隻 背後3原因曝光

猴硐貓村。取自新北市動保處官網



位在新北瑞芳的猴硐享有「貓村」盛名，2013年曾獲CNN評選為「全球六大賞貓景點」，但近日遊客前往，卻只看到「小貓兩三隻」，疑惑貓去哪兒了？據了解，村裡的貓隨著老化等原因，從全盛時期的300隻，減至現今約30隻，很可能在未來幾年「滅村」。

位在猴硐車站後方山丘的聚落，早年因有大批貓咪棲息，而有貓村稱號，還一度成為「棄養首選」，使得貓咪數量暴增到約300隻，這些年逐步減少，2024年4月降為約172隻，如今剩下約30隻，讓在地居民直言，「變化相當有感」。

猴硐貓村。取自新北市觀光旅遊網

據《中時新聞網》報導，當地貓咪消失的原因有三：

1.TNR絕育政策：透過「捕捉、絕育、釋放」，貓隻不再繁衍。

2.自然老化：貓咪平均壽命約7-18年左右，隨著貓咪年歲增加，壽終正寢而減少。

3.遊客餵食：遊客隨意餵食成分不明的肉泥，影響貓咪健康。

另外，市府曾設立「貓公所」交由民間經營，負責照顧在地貓咪，卻出現環境管理爭議而提前解約，影響照顧與觀光。

猴硐貓村。取自新北市觀光旅遊網

對貓村來說，貓咪是重要的觀光資源，也因此有里長建議，讓貓咪適度繁殖，植入晶片再放回村內，兼具管理及維持觀光能量。

不過，農業部強調，嚴禁私下繁殖流浪貓，除非向地方動保機關申請，並提出詳盡計畫獲批准才可執行。動保團體與不少民眾也認為，不該為人類私慾而繁殖。

貓村轉型看起來勢在必行，同樣的情況也在日本愛媛縣青島上演，當地貓咪從數百隻減至50隻，且多已是7歲以上高齡，日本社會認為，讓牠們安穩走完一生，比撐住觀光名號更重要。

