猴硐貓村恐「滅村」！全盛300隻暴跌僅剩30隻 背後3大原因曝光

猴硐貓村未來恐滅村。（翻攝自新北市動保處官網）

新北瑞芳的猴硐因「貓村」盛名，2013年更曾獲CNN評選為「全球六大賞貓景點」，不過如今貓村因貓口數驟降，從全盛時期的300隻，減至現今約30隻，未來更可能恐面臨滅村危機。

新北瑞芳的猴硐早年因有大批貓咪棲息，而有貓村稱號，甚至還成為「棄養首選」，全盛時期貓咪數量更是暴增到300隻，但這幾年年逐步減少，2024年4月降為約172隻，如今則僅剩30隻貓，除了當地居民坦言「變化相當有感」，也讓慕名而去的民眾大呼，落差之大讓人錯愕。

據《中時新聞網》報導，當地貓咪消失的原因有3原因，包含TNR絕育政策、自然老化，以及遊客餵食成分不明肉泥，影響貓咪健康受影響。另外，雖市府曾成立「貓公所」並交由民間經營，但最終因環境管理爭議，業者提前解約，據點關閉後，照護與觀光動線也出現斷層。

由於猴硐「貓咪」是重要的觀光資源為，因此有里長建議，讓貓咪適度繁殖，植入晶片再放回村內，兼具管理及維持觀光能量。至於農業部則強調，嚴禁私下繁殖流浪貓，除非向地方動保機關申請，並提出詳盡計畫獲批准才可執行。不過此舉引發動保團體與民眾反對，認為不該為迎合人氣，讓貓承擔風險，應尋找不依賴貓量的轉型方向。

