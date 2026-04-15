猴硐貓村爆虐貓案！男稱「心情不好」持辣椒水噴5貓 警逮嫌送辦

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[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村日前驚傳虐貓事件，有商家陸續發現5隻貓咪疑似遭人持辣椒水噴灑臉部，導致眼睛不適、無法睜開。瑞芳警分局獲報後展開追查，經連日清查、比對與訪查，鎖定一名28歲李姓男子，並於昨（14）日前往其住處將人帶回調查，警詢後依《動物保護法》第25條第1項罪嫌移送偵辦。

瑞芳警分局經連日追查，鎖定一名28歲李姓男子，並於昨（14）日前往其住處將人帶回調查。（圖／瑞芳分局提供）

據了解，案發後當地商家先後發現多隻貓咪眼睛出現明顯不適，懷疑遭辣椒水刺激，研判有人蓄意攻擊，隨即通報警方處理。瑞芳警分局受理後，立即針對案發時段、地點及周邊情況展開調查，逐步釐清可疑對象活動範圍與案情關聯。

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警方指出，由於猴硐貓村是熱門觀光景點，平時人車往來頻繁，監視器畫面及相關資訊量相當龐大，也增加查證難度。不過專案人員與鷹眼小組持續比對線索、擴大蒐證，最終掌握特定對象身分與行蹤，確認涉案者為住在永和的28歲李男。

李男到案後供稱，因為「心情不好」，才會拿出幾天前在百貨商行購買的辣椒水，朝貓咪噴灑。警方後續將依《動物保護法》第25條第1項罪嫌，移請基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局也呼籲，民眾應尊重生命、愛護動物，若發現疑似虐待動物等不法情事，應立即通報相關單位，共同維護友善安全的生活環境。

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