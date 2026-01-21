猴硐貓村貓隻數量大減「200隻剩30隻」 3原因曝光

猴硐貓村全盛時期曾有超過200隻貓咪。（圖／翻攝自新北市觀光旅遊網）

位於新北瑞芳的猴硐貓村，巔峰時期曾有超過200隻貓咪，2013年還被CNN評選為「全球六大賞貓景點」，吸引大批國內外遊客朝聖看貓。然而，如今貓隻數量僅剩約30隻，未來恐怕會「滅村」。

最近有旅客特地到猴硐玩，卻只能看見幾隻幼貓活動，而造成貓隻數量大減的主要原因，包括推動TNR絕育政策、貓咪自然老化離世，以及部分遊客餵食來路不明、高鹽高磷的不健康肉泥，導致貓咪腎臟問題提早發生。

當地居民指出，貓咪具有強烈的地盤姓，2年前某些聚落仍有上百隻貓出現，單一區域更能聚集40多隻貓，如今新貓、老貓加起來也只剩個位數，總數也只剩下30隻左右，變化相當有感。

另外，新北市政府過去曾設立「猴硐貓公所」，交由民間經營，希望能作為結合觀光與動保教育的據點，但疑似因環境管理爭議，業者提前解約，貓公所暫時關閉。

光復里里長周晉億建議，未來可考慮計畫性繁殖，待貓咪長大後植入晶片再回到社區，建立較完整的管理機制，同時與獸醫院系統連線，防止貓咪被人帶走或流向不明。

不過，不少民眾反對，認為不該為人類私慾擅自讓貓咪繁殖，應該結合當地特色尋找轉型方向。農業部也重申，不可私自繁殖貓隻，必須提出完整的繁育與管理方案並獲核准，才能進一步執行。

