猴硐貓村「辣椒水噴臉」虐5貓 惡男被逮竟辯心情不好

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猴硐貓村10日經傳有人持辣椒水對貓咪臉部噴灑，警方連日追查逮捕犯案的28歲李姓男子，循後移送基隆地檢署偵辦。取自新北市觀光旅遊網



新北市瑞芳區猴硐貓村10日驚傳虐貓事件，有民眾持辣椒水狂噴貓咪臉部，造成5隻貓咪眼睛嚴重不適，所幸經獸醫以生理食鹽水沖洗眼部後，狀況已明顯改善。警方連日清查，昨日（4/14）逮捕犯案的28歲李姓男子，李男供稱因為「心情不好」才犯案，警詢後將移送基隆地檢署偵辦。

新北瑞芳猴硐貓公所10日深夜在Threads發文表示，10日下午4時至5時間，有人持辣椒水在猴硐貓村對著貓咪臉部直接噴灑，導致貓咪睜不開眼睛，公所正積極調閱監視器蒐證，希望遊客能提供可疑人物畫面。

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新北市動保處也指出，猴硐廣場、貓公園發生貓隻疑似遭人噴灑辣椒水的事件，導致5隻貓咪因此眼睛不適、無法睜眼，經新北市動物防疫保護處駐點獸醫治療，並以大量生理食鹽水沖洗貓隻眼睛，目前狀況均已好轉，進食狀況正常。

新北市動保處表示，依《動物保護法》規定，騷擾、虐待或傷害動物者，可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；如故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，並公布其姓名、照片及違法事實。

瑞芳警分局獲報後，立即針對事發時段、地點及周邊情形展開追查，反覆針對相關線索進行清查、比對，經調閱監視器找人，最終鎖定28歲李姓男子涉有重嫌，並於14日將李男帶回警局偵訊。李男落網後對犯行坦承不諱，自述是從百貨商行購買辣椒水，當時是因心情不好，才會對貓咪臉部噴灑。警方訊後將李男依《動物保護法》移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局強調，警方對各類違法案件，均秉持依法偵辦立場，依據事證積極查處，務求還原事實、依法究辦，同時呼籲民眾應尊重生命、愛護動物，如發現疑似不法情事，請即時通報相關單位，共同維護友善安全的生活環境。

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