猴硐貓村「200→30」眾憂心！曝3原因網嘆：要轉型

生活中心／饒婉馨報導

曾經獲得 CNN 評選為全球六大賞貓景點的新北瑞芳猴硐貓村，近期傳出貓咪數量大幅減少，從全盛時期的 200 多隻縮減到目前僅剩 30 隻左右。不少特地前往朝聖的遊客入村後卻不見貓影，地方居民感嘆變化劇烈。





昔200隻「只剩30隻」猴硐貓村拉警報！他曝3原因遊客嘆：該轉型了

新北侯硐以貓村聞名，但最近不少人都有發現貓的數量明顯變少。（圖／民視新聞）

三大原因導致貓隻銳減 遊客餵食不當成致命傷

貓村內的貓咪數量持續流失，背後存在3大因素。首先是為了控制流浪貓數量的 TNR 絕育政策奏效，導致貓咪不再自然繁殖；其次則是現存貓咪多已面臨自然老化與壽終正寢。值得注意的是，遊客的熱心餵食反而可能成為傷害。根據《中時新聞網》報導，許多遊客帶著不健康的肉泥或重口味食物餵食，導致貓咪因為攝取過多鹽分而引發腎衰竭提早過世。當地居民觀察發現，前年單一區域還能看到 40 隻貓，現在卻只剩下 7 隻左右，對於數量崩跌非常有感。

店家（左）會固定餵食貓咪，表示貓條只是零食不能吃多，會對貓咪健康造成影響。右圖，里長周晉億（圖／民視新聞）

貓公所營運停擺 里長拋「計畫性繁殖」建議引爭議

目前負責照顧貓隻的「貓公所」也面臨困境，原委外廠商疑似因環境維護糾紛提前解約，目前尚未有新團隊進駐。光復里里長周晉億表示，「最多這裡1、200隻都有，可能比人多現在少之又少」，他對此建議，動保處與貓公所應該採取有計畫的繁殖，將貓咪養大並植入晶片後再放回村內，否則貓村恐將名存實亡。然而，這項繁殖提議也引發不少反對聲浪，許多民眾認為不應為了人類的觀光私慾而強行繁殖，建議應結合當地特色進行轉型，讓現有的貓咪幸福走到生命終點。農業部則明確回應，除非提出詳細的管理與生殖計畫並獲得批准，否則絕對不能私下繁殖貓咪。

原文出處：昔200隻「只剩30隻」猴硐貓村拉警報！他曝3原因遊客嘆：也算好事

