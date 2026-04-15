猴硐辣椒水噴貓案 瑞芳警逮犯嫌稱心情差 (圖)

白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
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嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
莫名痠痛、疲勞找不出原因？醫警告：這3種食物讓慢性發炎更嚴重
身體出現痠痛、容易疲勞，卻又檢查不出明確原因，很多人第一時間會以為只是太累，但家醫科醫師魏士航提醒，這種狀況很可能與「慢性發炎」有關，要少吃3種食物，避免發炎更嚴重。
清晨驚魂！高雄大樓7樓竄火舌 22車50人急搶救
清晨驚傳火警！高市前金區河南二路一棟住宅大樓7樓今（4/15）6時15分驚傳火警，火舌自窗竄出、濃煙瀰漫，數十名住戶緊急疏散。消防局出動22車、50人搶救，約半小時撲滅火勢，所幸未釀傷亡，初步研判疑為冷氣室外機故障引燃屋內雜物，確切原因仍待進一步調查釐清。
夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者喊改名回歸 網讚：夠負責
饒河夜市一家攤販「誠實雞」日前分享，開設全台首個澱粉腸攤位，號稱是「台灣第一間澱粉腸」，不過遭網友砲轟中國澱粉腸其實成分不明，引發網路撻伐聲浪，店家也因此道歉、暫停營業。不過，「誠實雞」14日宣布，將更改店名重新出發，並表示已投保產品責任險、完成肉類檢驗報告，也有主動向衛生局說明最新情況，將於16日開幕。
沒小孩拜過不好！江柏樂批年輕人不婚不生挨轟 親揭「發文內幕」
近年提倡火化、樹葬等方式，但命理專家江柏樂在Threads批評現在年輕人不婚不生「是在斷自己生路」，又稱「以後沒小孩拜你，你也過不好」，雖然他自認是說實話，仍惹來不少罵聲。蔡維歆
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
娛樂中心／周希雯報導台北101董事長賈永婕結婚24年，育有3名孩子，一家五口感情融洽，他也不時以幽默風格分享家庭日常。他表示，近日嘗試了「一刀切」的髮型，本來期望回家後會被稱讚「根本大學生」，結果老公只是給了「沒有情緒價值的誇獎」，兒子更是毒舌狠批「超醜、歐巴桑」，令賈永婕心碎不已，直喊「說好的大學生呢？？？」
才爆財務危機！網紅「疲老闆」零食電商結束營業
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柯震東、舒華二度爆熱戀 經紀人：沒聽說此消息
柯震東與舒華二度爆出緋聞，2人最初於2024年同框合影，當時就引發不小關注，加上後來柯震東於舒華貼文下方的留言，曾一度被解讀是隔空放閃，連韓國媒體都熱議，當時連舒華經紀公司Cube都站出來否認戀情，稱「毫無事實根據」，如今再傳穩定交往，記者傳訊向柯震東經紀人求證，對方暫未回應。
裁員風波延燒！前TVBS主播揭內幕 認「早知主播不能做一輩子」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導TVBS電視台近期開始進行人力縮編，而資深主播吳安琪日前也證實自己遭到裁員，引發外界熱議。對此，曾在TVBS擔任主播的主持...
母跪地抱8歲腦麻兒求賜福 媽祖停轎5分鐘「小手貼鑾轎」信眾動容
「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香12日深夜起駕前往北港天后宮，沿途吸引大批信眾祈求媽祖賜福。昨（14日）進入彰化市，一名母親抱著腦麻兒在中山路上等待媽祖鑾轎，媽祖不僅在兩人面前停留5分多鐘，甚至讓孩子的小手貼在轎上，雖然現場轎班汗如雨下，媽祖暖心擁抱病童的舉動，讓信眾直呼感動。
風評：汽油凍漲、塑膠袋價飆─賴政府腦袋塑化了？
賴清德政府在民生政策邏輯的自我矛盾，呈現「油價凍漲、塑膠袋狂飆」的奇特現象：一方面在能源價格上採取溫情主義的「凍漲」，行政院長卓榮泰要求全民對中油說「謝謝」；另一方面卻加強推動塑膠袋收費政策，湧現「塑膠袋之亂」，造成民眾恐慌，掏空老百姓的荷包。這個政府的思維，為何已然塑化？塑膠袋價格暴漲，有錢你也買不到！民間一包小塑膠袋從15元漲到25元，甚至有錢也買不到！......
焦點股》聯合再生：外資低接 散戶傻眼
受國發基金申報將出售聯合再生持股，太陽能模組廠聯合再生（3576）苦吞兩根跌停，孰料，外資連續3日默默吃貨，累計買超達1.6萬張，今日開盤後大量買單進場、股價直奔漲停16.9元，截至9:26分為止，漲停委買張數超過2萬張，戲劇性漲停讓不少散戶大喊「這是甚麼情況」。
日月潭遊突心梗 醫消聯手60分神速保命
[NOWNEWS今日新聞]台北一名劉姓男子本月初與家人赴日月潭旅遊，不料剛抵達目的地便突發胸悶、冒冷汗。南投縣消防局獲報後，啟動「到院前12導程心電圖」遠端傳輸，與亞洲大學附屬醫院醫師連線，判定為急性...
4月運勢炸開！3星座事業衝頂 橫財狂飆擋不住
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不吃油炸！婦天天喝「這健康飲品」看報告嚇傻 營養師揭密：肝臟的毒藥
台灣氣候適合種植多樣水果，因此素有「水果王國」之稱。雖然水果富含營養，不少人會將其打成果汁飲用，認為同樣能攝取營養，但其實這樣的觀念並不完全正確。營養師邱世昕分享，一名58歲婦人為了養生，每天飲用一大杯現榨柳丁汁，未料健檢時卻被診斷出重度脂肪肝，讓她相當震驚。她提醒，即使是健康的水果，也應適量攝取，每日上限約為兩個拳頭大小，且建議以整顆食用為佳。若打成果汁，會使果糖快速進入體內，增加肝臟負擔，進而提高罹患脂肪肝的風險。
砸千萬栽培兒子！他一句「放過我」永不返家 母心碎：活著沒意義
「一切都是為了這個孩子。」許多家長為了拉拔孩子長大，時常認為將孩子送到名校，安排讓孩子補習、學習各式才藝課程，就能讓孩子領先，不過日本一名56歲婦人表示，好不容易讓孩子上了名校，出社會工作後竟強硬表示「放過我吧」，決定不再回家；專家指出，該名婦人正面臨「空巢期症候群（Empty Nest Syndrome）」，強調親子間「放手」與「養育」同樣重要。
荷姆茲海峽未全面停航！美軍封鎖首日仍有8艘船通行 含3艘與伊朗有關油輪
美國與伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行談判未達成協議，美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。數據顯示，美國13日開始對前往伊朗港口船隻實施封鎖後，對14日行經荷姆茲海峽的航運影響有限，當天至少有8艘船隻通過這條水道，其中包括3艘與伊朗有關的油輪。
天生自帶「智慧財」的4生肖！生肖蛇賺錢總能快人一步，「這位」才華財運雙豐收、賺錢毫不費勁
有些人努力一輩子，卻始終在原地打轉；但也有一種人，看似不費力，卻總能在關鍵時刻做出正確選擇，讓人生一路順勢而上。這樣的人，往往不是單靠運氣，而是擁有與生俱來的判斷力與格局，也就是所謂的「大智慧」。他們
影/絕望片！國1「貨車變火球成殘骸」駕駛癱坐抱頭
國道1號今（15日）上午發生一起嚴重火燒車事件，據國道1968的資訊，發生的確切地點在北向235.9公里處雲林路段，駕駛癱坐路邊絕望抱頭的畫面也曝光。
北部「山海交錯」秘境！遊客喊拜託別去：不想人擠人
基隆市的地形是山與海交錯，造就海岸、山上均有地方可去的特色。日前民眾提問「基隆北海岸為何發展不起來？」引發兩派意見，有人提出是交通不便、靠海天氣潮濕所致；另一派遊客則提出，基隆旅遊景點人氣還是很高，例如廟口等地「台北人跑去基隆」、「拜託別去，我不想人擠人」，但交通確實比周遭的台北、新北不便。