猴群入侵市區 雙北通報量激增3成

中南部縣市屢傳人猴衝突、獼猴釀農損等事件，且隨猴群移動、棲地開發等原因，「猴害」也不限於發生在中南部、山區，農業部長陳駿季就去年底就指出「若不妥善處理，預估猴群5年內進入市區」。事實上，這幾年雙北的獼猴通報量確實逐漸攀升，以雙北114、113年的數據為對比，獼猴通報數量就從167件，激增近3成，達到至217件。

過往獼猴多出現於中南部山區、郊區等地點，或是有果園存在才會吸引獼猴靠近，但近年就連雙北市區都有猴隻出沒，例如113年北市信義區、新北板橋區都曾出現猴子逛大街、被人類食物吸引的案例，根據台北動保處統計，112年通報量47件、113年87件、114年129件；新北動保處則統計，112年27件、113年80件，到114年成長至88件。

東海大學生命科學系教授林良恭說明，獼猴活動範圍極大，一天往返10公里並非罕見，只要市區邊緣存在森林、農地或觀光區，獼猴就可能「順路」進入覓食，若垃圾、廚餘、果樹或遊客遺留食物未妥善管理，讓獼猴成功覓食「一次」，便有可能反覆回訪，因此市區防治的第一步不是驅趕或捕捉，而是全面清除可能被獼猴利用的食物來源。

過去「猴害」都聚焦在農損，但台灣野生動物學會理事長的裴家騏表示，台灣獼猴身上帶有「疱疹B病毒」，若遭帶原猴咬傷就可能感染，此病毒在猴群間、甚至靈長類中都屬「致死性疾病」，而人類同為靈長類，自然不可忽視其所帶來的風險，且不只B病毒，腸道寄生蟲、泡沫病毒等風險也同樣存在，因此當獼猴進入人類生活圈，應被視為重要的公共衛生議題，徹底杜絕出現的可能。

台灣近年屢傳野生動物氾濫，不只獼猴，台灣水鹿、梅花鹿問題也同樣正在浮現，林良恭指出，獼猴、水鹿、梅花鹿族群增長的原因之一，就是其最大天敵台灣雲豹的消失；裴家騏認為，可透過更積極的生育控制、阻隔措施等科學化方式動物數量進行管制，並且一旦下定決心要減量，就必須不斷地去滾動式檢討、盤點數量，評估現行手段是否有達成期望目標。