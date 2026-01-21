猴群大鬧受天宮搶供桌食物 姿勢神還原警示牌

南投縣 / 綜合報導

猴子大鬧天宮，這次還闖入了南投松柏嶺受天宮，不但搶食香客的水果食物，還爬到大殿上，直接偷走供品，廟方怕發生意外，緊急設立告示牌，提醒「猴出沒」的注意事項，沒想到一隻猴子剛好經過，行走的方向與姿勢，跟告示牌的圖案幾乎一樣，畫面被拍了下來，貼到粉專，小編開玩笑說，這是「緊急調派工讀生擺拍」、「還原度真高啊」，逗趣的文案與巧合，引發網友熱議。

猴子東張西望看到供桌上，有美味的香蕉，馬上跳了上去搶到手，接著攀爬龍柱，躲在大樑上面慢慢享用，離譜的情況發生在南投名間鄉松柏嶺受天宮，猴子闖入宮廟裡面，搶奪水果與供品，還好沒有攻擊遊客。

受天宮遊客說：「很恐怖，在車子裡面，窗戶打開，牠還跳進來要搶東西。」受天宮位於八卦山脈的南端，附近山野叢林成為猴子的棲地，最近幾年猴群數量慢慢增多，闖入人類生活圈的情況原本夏天比較多，現在就連寒冷的冬天也越來越常見。

受天宮遊客說：「鄰近大自然嘛，所以這也是沒辦法避免的事情啊，香客都會餵牠們東西，所以牠們可能就會進廟裡面。」猴子大鬧受天宮驚擾不少遊客，廟方相當無奈，但也只能柔性驅趕，南投松柏嶺受天宮廟公甘先生說：「我們是不希望這種事情發生，但是牠要跑來，我能怎麼辦呢，我們就把牠趕走啊，不要讓牠拿啊。」

為了避免發生意外，廟方設置黃色的告示牌提醒民眾，「台灣獼猴出沒注意」，不要餵食也不要觸摸，更不要露出食物，剛好一隻猴子路過這個告示牌，成為最佳的model，南投松柏嶺受天宮文宣陳鴻輝說：「牠走過去的那個角度，就剛好跟圖裡面的猴子一模一樣，所以就趕快把牠拍下來。」

猴子行走的方向與姿勢幾乎跟圖卡一模一樣，廟方開玩笑貼文「緊急調派工讀生擺拍」，「還原度真高啊」，畫面實在太有趣引發網友熱議，有人說「這根本就是本尊」，「拍得真好這工讀生加薪」，還有人用AI生成示意畫面，把龜蛇蟹三位工讀生都請來了，意外的巧合，讓宮廟的人猴大戰留下趣味的話題。

