猴！ 又抓到 猴子「三訪」袁艾菲家 自己開窗入室逛

袁艾菲2021年買下新店山區40坪公寓後，去年同一隻猴子就曾兩度闖入家中。（圖／翻攝自袁艾菲臉書）





藝人袁艾菲2021年在新北市新店山區購入40坪公寓，本以為能更接近大自然，過上清幽生活，沒想到卻面臨猴子闖入的困擾。去年同一隻猴子曾兩度入侵家中，29日袁艾菲再次在臉書PO出影片，表示猴子甚至變得聰明，會自己打開紗窗，在家裡大搖大擺逛大街。

影片中，丈夫先拍下猴子闖入的狀況，直呼猴子跑進家裡的感覺實在讓人無奈，還質疑牠是不是把紗窗弄壞了，後來猴子還自在地坐在窗框上休息。袁艾菲則在一旁驚呼，希望不要讓牠進來，但又懷疑猴子根本是自己把紗窗打開。猴子動作相當靈活，開窗後直接走進家裡逛來逛去，看起來相當熟門熟路，因為這已不是牠第一次造訪。

袁艾菲2021年買下新店山區40坪公寓後，去年同一隻猴子就曾兩度闖入家中，近期又再次自行開窗進屋。面對頻繁來訪的猴子，袁艾菲的丈夫示範趕猴方式，建議不要餵食，並可用身邊物品敲擊地面製造大聲響，把猴子嚇跑。他最後也半開玩笑提醒大家，如果怕猴子，最好不要住山上。



