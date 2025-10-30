猶他荒廢牧場打造「服務園區」 率先落實川普遊民政策

川普總統對於解決遊民問題的願景，可望在猶他州率先獲得落實。紐約時報29日報導，州政府官員打算把鹽湖城(Salt Lake City)偏遠外圍的16英畝荒廢牧場，改造為可以安置1300名無家可歸人士的地點，並且推出成癮問題治療、心理健康輔導等配套措施，支持者形容這項計畫是「服務園區」(services campus)，反對者則批評是「拘禁營」(detention camp)。

報導指出，猶他州政府官員秘密尋找遊民安置場所地點，直到上個月才公布選址結果。官員說，新成立的遊民收容地點有成癮問題、心理健康的治療服務，相較於淪落街頭其實是更有人道的選項。患有成癮問題或心理疾病的遊民露宿街頭，問題不曾獲得治療，死亡率極高。

州政府官員表示，計畫推出後將以強制手段將遊民遷往位於偏遠鄉間的安置地點，並且強制要求某些遊民接受治療。報導指出，猶他州政府處理遊民問題的作法，反映了保守派主導的解決遊民問題全國趨勢，這股運動也獲得川普支持及提倡。

猶他州遊民服務委員會(Homeless Services Board)主席尚姆威(Randy Shumway)受訪時說，猶他州將終止具有殺害性的「縱容文化」(culture of permissiveness)，要引導無家可歸民眾邁向發展。

猶他州的遊民安置計畫是在川普二度執政之前就開始研議，但內容符合川普提出把遊民從市中心區遷到「帳篷城」(tent cities)並推出配套計畫的主張。川普今年7月發表行政命令，對於在街頭紮營露宿祭出嚴格限縮，並且擴大政府機關把遊民送交強制治療的權力。行政命令發布後，共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)很快便對川普予以讚賞，並說猶他州會遵守命令。

不過，反對人士則說，把遊民局限於鹽湖城外特定地點的安置計畫恐將傷害民權自由，州政府承諾的服務項目最後也可能落空，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費遭到大幅刪減，讓遊民計畫資金來源面臨威脅。

