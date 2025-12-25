猶太社區又成目標 英警破重大槍擊恐攻計畫

英國警方破獲一起針對猶太社區的重大恐怖攻擊陰謀。（示意圖／Pexels）





距離邦迪海灘恐怖攻擊槍擊案才一週，英國警方破獲一起針對猶太社區的重大恐怖攻擊陰謀，嫌犯計畫發動大規模槍擊。英國警方表示，若行動得逞，恐將寫下英國史上最致命的恐怖攻擊之一。

英國警方從埋伏的車後，迅速撲向身穿白衣的男子，牢牢抓住衣領後，並當場將他壓制在地，宣示破獲一起恐怖攻擊。

英國警察：「我以涉嫌恐怖主義逮捕你，涉嫌從事、準備或教唆恐怖行為。」

英國當地時間23號，警方破獲了，三名男子企圖在英格蘭對猶太社區發動「槍擊大屠殺」的恐攻陰謀，現場查獲大量槍械，從狙擊步槍到手槍不等，英格蘭反恐警務處表示，若計畫得逞將成為「英國歷史上即便不是最慘重、也是最致命的恐怖攻擊之一」。

距破獲此案僅一週多前，澳洲雪梨邦迪海灘的一場猶太光明節慶祝活動才剛發生大規模槍擊案，造成15人死亡，伊斯蘭國稱此事件為「驕傲來源」，雖然沒有宣稱犯案，卻加劇全球對伊斯蘭極端暴力主義激增的擔憂。

