「猶如魔術師」紅斑性狼瘡攻擊全身器官 患者平均壽命少20年
藝人坣娜傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師表示，紅斑性狼瘡宛如魔術師，能攻擊人體所有器官，在過去缺乏生物製劑等特效藥時期，患者平均壽命比一般人少10至20年。
中華民國風濕病醫學會秘書長、高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師盧俊吉指出，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，患者可能因先天基因或後天環境因素，引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體攻擊自身器官。這種疾病會導致各式各樣的併發症，像坣娜這樣年紀過世的患者，在臨床上十分常見。
盧俊吉醫師進一步解釋，常見的致命併發症包括狼瘡腎炎，可能導致腎衰竭、需要洗腎；若攻擊血液系統，則可能因白血球過低而容易感染，或因血小板過低導致容易出血。此外，紅斑性狼瘡還可能攻擊肺部引發肺炎、肺部出血，甚至導致腦部、手腳、心血管阻塞發生血栓症候群，引發中風等嚴重後果。
紅斑性狼瘡好發於生育年齡女性，尤其是20至40歲族群。盧俊吉表示，高危險族群包括亞洲裔漢民族，以及二等親有狼瘡家族病史或其他自體免疫疾病者，風險高5倍；三等親者則風險高2倍。常見症狀包含慢性發炎、掉頭髮，皮膚出現俗稱蝴蝶斑的紅疹、關節疼痛、晨間關節僵硬，以及不明原因發燒和口腔無痛性潰瘍。
在治療方面，盧俊吉醫師說明，過往主要使用類固醇、免疫抑制劑等藥物，近年則有新型生物製劑問世，可從根源降低免疫系統的異常活化。國內健保自三年前開始給付生物製劑，而國外約10年前就開始使用。雖然目前尚無大規模統計數據顯示能延長患者多少壽命，但病情控制比率確實有所提升，發生致命併發症的機會也隨之減少。
延伸閱讀
朱立倫給鄭麗文最後提醒「任勞、任怨、最難是任謗」
淺眠易醒是腦波作祟！2點後禁咖啡因助一覺到天亮
高市早苗啟程赴韓出席APEC 料與李在明、習近平會談
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 5 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 小時前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 3 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌
現年23歲女子罹患大腸癌，且癌細胞已擴散至淋巴結進入第3期，女子崩潰喊「我感覺自己快要瘋了」，因為在醫師診斷癌症之前，她已就醫、身體檢查至少20次，醫師還向她表示「太年輕」，可能是喝太多酒、痔瘡、腸易激症候群或月經問題造成不適，不太可能罹患可能致命的疾病。鏡報 ・ 1 天前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 1 天前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群
歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。事實上，胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛，有7大族群是高風險，要特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 15 小時前
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
曾在《歌劇魅影》中飾演靈魂人物「魅影」的澳洲知名男演員班・路易斯（Ben Lewis），驚傳因大腸癌病逝，享年46歲，消息震驚澳洲劇場界。他去年2月才確診，發現時癌細胞就已擴散，從發病到離世的速度之快健康2.0 ・ 1 天前
59歲坣娜病逝！紅斑性狼瘡「6大警訊」 恐釀腎衰竭
59歲藝人坣娜因「紅斑性狼瘡」復發病逝，引發粉絲不捨。紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲至40歲女性，一般徵象包括「胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍」，或出現皮膚疹、貧血、頭痛、落髮等症狀。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
週日看急診改到這13處「省600元」 健保署公布地點！台大、長庚扮後援
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為解決大醫院的急診壅塞問題，衛福部長石崇良拋出仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專看輕症病人，費用比直衝大醫院要便宜600元，預計11月2日正式在六都試行上路，健保署今（29）日公布13個UCC地點，且會由台大、長庚、成大等大醫院配合做為後援醫院。 健保署今正式公布「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC...匯流新聞網 ・ 23 小時前
薑不只暖身！研究：薑是「內臟脂肪剋星」讓胰島素更靈敏 告別三高
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在門診中，經常被問到喝薑茶是否真的對健康有幫助。過去他只能笑著回答：「溫溫的、舒服就好啦～」，但現在很肯定地說：「對身體代謝真的有幫助，而且有研究數據支持健康2.0 ・ 3 小時前
一天該走幾步路？專家公布各年齡最有效步數，30歲、50歲都不同！ | Women's Health
想知道每天該走多少步才最健康嗎？兩位專業健身教練告訴你，從青少年、20歲、30歲、40歲一路到熟齡，各年齡層的最佳步數目標！Women's Health美力圈 ・ 1 天前
蚵仔補蛋白又補鋅！營養師：這樣煮最補 教你「1技巧」煮出不腥不濁蚵仔湯
蚵仔（又稱牡蠣）被譽為「海中牛奶」，營養密度極高。營養師黃雅鈺表示，每100公克蚵仔含有約9.4公克蛋白質，屬於優質蛋白質來源；同時熱量僅54大卡，相較於其他肉類，屬於低熱量高營養食材。且蛋白質是維持肌肉量、修復組織及製造酵素的重要成分，對兒童發育及長輩維持體力都十分關鍵。蚵仔質地柔軟、不需切割，特別適合牙口較差或吞嚥能力較弱的人食用。 富含鋅元素 維持免疫與皮膚健康 蚵仔中最具代表性的營養素便是「鋅」。每100公克蚵仔約含10.6毫克鋅，為所有常見貝類中含量最高。黃雅鈺營養師指出，鋅在人體中扮演多重角色：參與酵素反應、促進細胞再生、維持皮膚健康與免疫系統運作。缺鋅容易導致味覺下降、傷口癒合變慢及免疫力低下。對男性而言，鋅更與生殖機能密切相關，是不可或缺的微量元素。因此，適量食用蚵仔有助於提升整體代謝與健康防護力。 烹調技巧簡單 掌握鮮度是關鍵 想煮出一碗好喝的蚵仔湯，關鍵在於「鮮」。黃雅鈺營養師建議，選購時應挑選外觀飽滿、色澤潔白、有光澤的蚵仔。烹煮時避免久煮，待水滾後放入蚵仔，待湯呈乳白色即熄火，才能保留鮮甜原味與柔嫩口感。此外，蔥花與薑絲是最經典的配料，不僅能提香去腥，亦可促進血常春月刊 ・ 18 小時前