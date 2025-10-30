「猶如魔術師」紅斑性狼瘡攻擊全身器官 患者平均壽命少20年

藝人坣娜傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師表示，紅斑性狼瘡宛如魔術師，能攻擊人體所有器官，在過去缺乏生物製劑等特效藥時期，患者平均壽命比一般人少10至20年。

坣娜罹患紅斑性狼瘡多年，平時勤練瑜珈，試圖與疾病和平共存。（圖／資料照／翻攝自Facebook@Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽）

中華民國風濕病醫學會秘書長、高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師盧俊吉指出，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，患者可能因先天基因或後天環境因素，引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體攻擊自身器官。這種疾病會導致各式各樣的併發症，像坣娜這樣年紀過世的患者，在臨床上十分常見。

盧俊吉醫師進一步解釋，常見的致命併發症包括狼瘡腎炎，可能導致腎衰竭、需要洗腎；若攻擊血液系統，則可能因白血球過低而容易感染，或因血小板過低導致容易出血。此外，紅斑性狼瘡還可能攻擊肺部引發肺炎、肺部出血，甚至導致腦部、手腳、心血管阻塞發生血栓症候群，引發中風等嚴重後果。

坣娜昨天傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發，但也有傳言指出是胰臟癌、腦癌。(圖/翻攝畫面)

紅斑性狼瘡好發於生育年齡女性，尤其是20至40歲族群。盧俊吉表示，高危險族群包括亞洲裔漢民族，以及二等親有狼瘡家族病史或其他自體免疫疾病者，風險高5倍；三等親者則風險高2倍。常見症狀包含慢性發炎、掉頭髮，皮膚出現俗稱蝴蝶斑的紅疹、關節疼痛、晨間關節僵硬，以及不明原因發燒和口腔無痛性潰瘍。

在治療方面，盧俊吉醫師說明，過往主要使用類固醇、免疫抑制劑等藥物，近年則有新型生物製劑問世，可從根源降低免疫系統的異常活化。國內健保自三年前開始給付生物製劑，而國外約10年前就開始使用。雖然目前尚無大規模統計數據顯示能延長患者多少壽命，但病情控制比率確實有所提升，發生致命併發症的機會也隨之減少。

