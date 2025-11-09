猶豫1小時仍犯錯！醉女坐錯車遭撿屍 駕駛急傳訊問友：會被抓嗎？
記者楊忠翰／高雄報導
高雄市1名劉姓男子，先前將轎車停於路旁，酒醉女子小萱（化名）誤上他的車，劉男先打給友人詢問撿屍有無罪責，得到對方肯定的答案，他仍將小萱載到摩鐵性侵得逞，事後小萱氣憤提告，劉男急忙拿出4萬元，希望與對方和解，但一審法官仍判他3年4月徒刑，劉男再拿出15萬元，希望獲得緩刑，二審法官改判他3年1月徒刑，全案仍可上訴。
檢警調查，2024年4月26日晚間8時40分，劉男將轎車停在新盛二街路旁，此時小萱酒後叫了白牌計程車，卻誤上劉男的車，劉男見對方意識不清，頓時色心大起，遂傳訊給友人：「撿屍也會被抓嗎？」，友人則回：「當然，你趕快把人送到派出所」，他猶豫了快1小時後，仍是驅車直奔摩鐵，並對小萱性侵得逞，事後小萱不甘受辱，憤而提起乘機性交告訴。
劉男應訊時坦承犯行，並允諾賠償4萬元，順利與小萱達成和解；由於當天劉男完事後，還拍攝小萱熟睡時的照片，並傳給2名男友人觀看，此舉已涉犯無故竊錄他人非公開活動等罪，但小萱具狀撤回告訴，因而公訴不受理。
至於乘機性交罪部分，法官認為，劉男明知違法，仍執意性侵小萱得逞，視法律為無物，毫不尊重他人性自主權，遂依法判他3年4月徒刑；劉男不服提起上訴，並允諾加碼賠償15萬元，小萱亦願意給予緩刑；劉男強調，他已深具悔意，無再犯之虞，並願意向公庫支付一定金額，同時接受法治教育，希望法官能同意緩刑。
二審法官認為，劉男犯後坦承犯行，而且二度達成和解，犯後態度良好，考量他擔任管理員工作，月薪僅2萬8千元等情狀，因此撤銷原判決，改判劉男3年1月徒刑，全案仍可上訴。
