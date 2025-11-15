獃哥擊敗小胖 許皓程賽後向李愷諺表達誠摯的哀弔情誼
戰神隊團隊戰力出色，壓制了國王隊洋將火力。 (魏冠中攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】出身於新北國王隊的臺北戰神隊總教練許皓程，今天率隊在主場以97比87擊敗陣容殘缺的國王隊，賽後他一臉哀傷的向國王隊老友李愷諺致上誠摯的哀弔之意，今天是臺北戰神隊本季第一個主場，賽前該隊向媒體爆出票房售罄的滿場喜訊，不過，二樓以上觀眾席還是有不少空位，應該是包場企業還有很多觀眾是選擇明天戰神主場迎戰本季當紅的雲豹(戰績5連勝)。
TPBL本季例行賽最高票房是上月25日高雄巨蛋的7138人，當天高雄海神隊以91比79擊敗上季總冠軍新北國王隊，也埋下了國王隊美籍總教練John Patrick約翰走路的隱因。今天是國王隊三分球常人射手奧帝第二場出賽，他的本季初登場就是高雄巨蛋輸海神之戰，那一場比賽他得20分區全隊之冠，今天攻下17分投進了4個三分球，依然居全隊之冠，他上場29分27秒鐘，率先6犯也居全場之冠。
國王隊今天不只是少了穩定又極富侵略性的射手李愷諺，也少了花白鬍子的桑尼，雖然兩大長人沃許本、奧帝都上場，但兩人聯手攻下31分，績效僅僅相當於戰神隊神奇後衛洛夫頓(28分6籃板)，戰神隊最重要的贏球本錢是團隊籃板多達62個，包括洋將齊曼加15球11分、新秀張兆辰5板14分、雷蒙恩12板10分。
取代John Patrick接下總教練職務的小胖洪志善，今天用兵最成功之處，是送給新秀後衛林彥廷34分54秒鐘的上場時間，林彥廷繳出了職籃生涯新高的16分11助攻，而且兩分球命中率83%、三分球33%，正負值是全隊最高的9，而國王隊先發五人的正負值竟然都是負數兩位數，因而戰神隊第一節就以30比19大幅領先，奠定一路領先的勝利基礎。
戰神隊今天進攻端最準的是投進3個三分球的錢肯尼，全隊有6名球員得分上雙，顯示戰神隊成熟度已經凌駕了雙聯盟總冠軍的國王隊。
小胖洪志善(左)，正式成為TPBL第一位身兼總教練的現役球員。 (魏冠中攝影)
