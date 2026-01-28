獄中如何解決性需求？更生人親解答 薔薔也震驚

薔薔（林嘉凌）近期也邀請更生人Bryce登上她的Podcast節目《薔栗膠》。（圖／翻攝自薔薔臉書）





電影《陽光女子合唱團》全台票房已突破2.5億，相關話題掀起討論，而薔薔（林嘉凌）近期也邀請更生人Bryce登上她的Podcast節目《薔栗膠》，除了探討入獄後的生活及心路歷程外，薔薔好奇獄友怎麼解決性需求，Bryce也回應了。

Bryce曾混黑道，因為毒品運輸跟槍砲案入獄10年，他坦言一進去主管就會直接「下馬威」，不過最令他不能適應的就是沒有自由，「沒有自由是最痛苦的」，裡面生活枯燥乏味，雖然難免發生打群架事件，但很快就會被制止。

薔薔也好奇在獄中要怎麼解決性需求，Bryce直接回應「打手X啊！」他表示有獄友會將美女圖製作成剪貼簿，把草蓆弄成拉簾，如果有需要的人就帶到廁所使用，其他人也都心知肚明在做什麼，所以不會去打擾，但萬一佔用廁所太久的時間，通常其他人就會出聲反應。



