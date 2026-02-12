獄中拜師學「入珠」泰男出獄臥室當診所 600顆珍珠塞下體！TikTok攬客月入5萬

泰國一名男子在家中自行接客，替男性入珠、進行陰莖增大手術。（翻攝自臉書Khaosod - ข่าวสด）

泰國春武里府（Chon Buri）驚傳一起令人啼笑皆非的密醫案件！一名38歲男子納特（Thanat）遭到警方逮捕，罪名是非法開設診所並無照行醫。令人咋舌的是，這名男子竟是在「蹲苦窯」期間，向獄友習得了一手「入珠」與生殖器增大的「獨門絕活」。出獄後他學以致用，在TikTok上大肆攬客，把自家臥室當成手術室，甚至還推出DIY套組，每月爽賺約5萬泰銖（約新台幣50,653元）。

監獄成「醫學院」？出獄靠TikTok攬客幫人「升級」

根據《The Thaiger》報導，這名只有國中學歷的男子納特，過去曾因刑事案件入獄服刑。沒想到他在獄中不僅沒有反省，反而向幾位「身懷絕技」的獄友拜師，專門學習如何進行男性生殖器入珠、注射填充物以及割包皮等手術。

出獄後他靈機一動，決定將這項「獄中絕學」變現，以「Chang Bew Modify」的帳號在TikTok上大打廣告，標榜能讓男性重振雄風。

臥室驚見600顆珍珠 警破門時「正插著針」

泰國警方接獲檢舉後，於12日突襲納特位於是拉差（Si Racha）的住處。當警方衝進臥室時，眼前景象令人傻眼：納特正拿著針筒，準備將不明液體注入一名男性顧客的下體進行增大手術。在這個毫無消毒設備、衛生條件堪憂的「臥室手術台」旁，警方搜出了多達683顆不同尺寸的珍珠、手術刀片、以及大量來路不明的填充劑與麻醉藥，證物多達近千件，場面觸目驚心。

收費表曝光！入珠一顆500 醫警告：恐終身不舉

經警方偵訊，納特坦承自己完全沒有醫療執照，所有的技術都是在監獄裡「口耳相傳」學來的。他的收費標準也隨之曝光：植入一顆珍珠收費500泰銖（約新台幣506元），注射填充物每C.C 1,700泰銖（約新台幣1,722元），甚至還提供割包皮與矯正手術。

靠著這些非法手術，他每個月能接7到8名客人，月入高達4至5萬泰銖。泰國警方對此嚴正警告，強調這種侵入性手術風險極高，極易引發嚴重感染、潰爛，最慘恐導致生殖器永久功能障礙，呼籲民眾千萬別拿自己的「命根子」開玩笑。

