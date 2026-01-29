獄中結婚篠崎泫！Toyz可免驅逐？律師揭真相

有消息指出，香港籍網紅Toyz已於獄中與網紅篠崎泫登記結婚。（圖／翻攝自Instagram＠toyzlol）





香港籍網紅Toyz於2024年5月入獄服刑，近日傳出已在獄中與台灣籍網紅篠崎泫低調登記結婚，引發討論。外傳此舉可能是希望藉由當台灣女婿避免遭到驅逐出境，對此律師指出，販毒屬於重大犯罪，即便已與國人結婚，仍有相當高的機率遭裁處限期離境或強制驅逐出境。

傳Toyz為保台灣國籍 獄中登記結婚

Toyz因於2021年被查獲販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，並於2024年5月入監，目前已服刑約1年9個月。根據《鏡週刊》報導，女方友人透露，兩人已在獄中完成結婚登記，由於Toyz為香港籍，若與中華民國籍的篠崎泫結婚，可能有助於其取得我國相關身分，降低出獄後遭驅逐出境的風險。

律師回應：他遭強制驅逐可能性仍高

對此，前檢察官、現任律師林依成指出，依《入出國及移民法》第36條規定，外國人若受有期徒刑以上刑之宣告，於刑期執行完畢、赦免或緩刑期滿後，移民署「得」依法強制驅逐出境。即使當初法院判決時，未在主文中宣告需驅逐出境，行政機關仍可依法另行裁處。

不過，林依成也說明，法律用語為「得驅逐出境」，並非「一定驅逐」。若外籍受刑人已與國人結婚，且具有實質家庭生活事實，移民署在作出強制驅逐處分前，必須召開「強制驅逐出境案件審查會」，綜合評估個案情況。

審查重點包括當事人的家庭關係、在台居留時間長短，以及犯罪類型與情節。林依成直言，若涉及毒品、暴力犯罪或危害國家安全等案件，遭到驅逐出境的可能性仍相當高，婚姻關係並非「免死金牌」。

此外，林依成也特別澄清，外籍人士與中華民國國民結婚，並不會自動取得國籍。在我國法律制度下，「婚姻」與「國籍」分屬不同法律體系，結婚僅能取得「國民配偶」身分，原有國籍並不因此改變，仍須適用《入出國及移民法》相關規範。

至於歸化取得中華民國國籍，則須依《國籍法》規定提出申請，包含在台合法居留滿一定年限、具備基本語言與法治常識，且最關鍵的是必須符合「素行端正」要件。林依成指出，曾受有期徒刑以上刑之宣告者，通常難以通過此項審查，實務上幾乎不具歸化空間。

