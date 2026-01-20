獄中認愛甜娶妻…她取得名份「人間蒸發」受刑尪等365天結局超心寒

記者陳弘逸／台北報導

受刑人在監獄完婚，入監一年，妻子未前往探視，也不聞不問，丈夫心碎訴請離婚。（示意圖／PIXABAY）

台北市男子大壯（化名）2年前在監獄跟女子阿花（化名）結婚，但婚後，男方在監執行，長達1年時間，妻子從未前往探視，也不聞不問，從此人間蒸發，丈夫無奈，向法院訴請離婚獲准。

判決指出，男子大壯（化名）2024年2月6日在監獄跟女子阿花（化名）結婚，婚後丈夫因案在監執行，長達1年時間，妻子從未前往探視，也全然不聞不問，男方無奈曾透過視訊商議離婚，但女方卻毫無音訊。

大壯認為，雙方已無任何互動往來，婚姻關係難以維繫，向法院訴請離婚；即便如此，阿花在審理期間，依舊人間蒸發，沒出庭也未提出書狀作任何聲明，因此法官堪認，男方主張為真實。

廣告 廣告

綜合相關證據，法官認為，2人婚後並沒有同居，且阿花婚姻存續期間未曾探視大壯，也不聞不問，如今去向不明，夫妻形同陌路，足認婚姻顯生重大之破綻，訴請離婚有理由，應予准許，可上訴。

更多三立新聞網報導

持刀闖私人莊園「虐殺」4金剛鸚鵡！飼主水溝見屍…怒揭惡嫌是問題人物

求復合、討債都遭拒！莽男「1槍爆頭」殘殺女友…載屍31小時自撞才曝光

啃老逆子殘殺父母！數十刀「劈到見骨」血幾乎流乾…頭遭撞凹死狀超悽慘

靠賣蔥油餅撐起家…慘遭冷血啃老兒奪命！老夫妻「不曾通報家暴」卻遇害

