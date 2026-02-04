獄中遙控母洗錢 檢司法互助追查

台大學霸林睿庠被控透過暗網販毒，遭美國法院重判30年，檢調發現，林睿庠將販毒所得以虛擬貨幣洗錢，懷疑他自台大就學期間就以販毒贓款，買下6000萬元的北市天母房產，他在美被捕後，疑在獄中搖控指示母親洗錢，台北地檢署已將林母列為洗錢罪被告，近日將與美方進行司法互助。（本報資料照片）

台大學霸林睿庠被控透過暗網販毒，遭美國法院重判30年徒刑，檢調發現，林睿庠將販毒所得以虛擬貨幣洗錢，懷疑他自台大就學期間就以販毒贓款，買下6000萬元的北市天母房產，他在美被捕後，疑在獄中遙控指示在台灣的母親提款，轉存母親帳戶洗錢，檢調估計林自民國111年3月至113年5月被捕前，共將逾370萬美元販毒贓款匯回台灣，檢察官已將林母列為洗錢罪被告，近日將與美方進行司法互助，以取得林洗錢、販毒事證。

檢調依美方情資，發現林睿庠將販毒所得，透過暗網以虛擬貨幣轉入其名下的多個加密貨幣錢包地址，再兌換成美元等外幣存入其在中信銀行安和分行的外幣帳戶，估計從111年3月28日至113年5月21日，累計存入高達373萬7095美元，約合台幣1億2158萬多元。

廣告 廣告

林睿庠112年台大畢業後，因具資訊專長，擔任聖露西亞外交替代役，但檢調查出，他早自111年3月即將販毒贓款匯回台灣，顯示他早在台大就學期間就涉販毒洗錢，他還將贓款中的6000萬元買下天母房產，登記其名下。

113年5月，林在美國紐約甘迺迪機場轉機時遭美方逮捕，林母隨即在台提領兒子帳戶內上千萬元，轉匯至自己帳戶，企圖掩飾兒子犯罪所得，懷疑是林在獄中指示母親洗錢，檢察官113年傳喚林母到案，她同意檢方凍結其帳戶存款，檢察官再向法院聲請扣押林名下的天母房產及母親與其銀行帳戶共6100多萬元款項獲准。

檢方為查明林及母親的洗錢犯行，近日將透過法務部國際及兩岸司與美方啟動司法互助，取得本案調查及判決資料。