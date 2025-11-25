獄警安排性服務給中國囚犯 曼谷監獄爆醜聞

【看見泰國 VisionThai】曼谷拘留所爆發獄警為中國囚犯安排性服務的重大醜聞，約20名獄警涉案。泰國特別調查廳(DSI)已全面接管調查，總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)下令嚴懲所有涉案人員。

矯正廳廳長普拉武中校(Pol Lt Col Prawut Wongsinin)指出，涉案人員包括前監獄長及14名獄警，他們因涉嫌給予中國囚犯特殊待遇已遭調職並接受調查。據泰國囚犯舉報，監獄內三個區域的中國囚犯長期享有遠超規定的特權，包括使用冷氣機、冰箱、微波爐等電器設備，以及女性頻繁探視。

廣告 廣告

16日的突擊搜查中，當局在監獄秘密房間內發現兩名20多歲的中國女性，其中一人與中國囚犯獨處，另一人在樓上等候。由於房間設有兩道門鎖，當局花費時間才進入。現場發現保險套、內衣、紙巾、沙發上的體液痕跡及菸酒等物品，兩名女性雖否認從事性工作，但證據顯示她們涉嫌提供性服務。

調查期間檢視的監視器畫面顯示，中國女性每週日固定進入監獄，但部分錄影紀錄已被刪除。突擊行動還查獲手機、打火機、移動式冷氣機、冰箱、微波爐、電熱水壺及刀具等大量違禁品，官員聲稱這些物品以捐贈名義帶入，但未經正式批准就已使用。

矯正廳已將數名中國囚犯轉移至更合適的機構，其中兩名在秘密房間被發現的囚犯已轉至叻丕府高度戒備的考賓中央監獄(Khao Bin Central Prison)。涉案的兩名中國女性已返回中國，泰國當局將與中國方面協調，若確認涉及犯罪活動將列入黑名單。普拉武中校在10月1日上任約一個月後接獲情報，經近三週調查確認約20名高階及基層官員共謀違規。

總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)誓言對所有涉案官員採取嚴厲行動。DSI調查重點包括釐清完整事實、追查協助不當行為的官員及幕後人士，並檢視這些支付特權服務費用的囚犯是否與跨國犯罪集團有關，特別是案件涉及的可疑大額資金流動。矯正廳已派遣增援小組進駐監獄全面整頓，移除所有違禁物品。

核稿：陳韋如

更多VISION THAI看見泰國報導

2028年泰國VAT擬升至8.5％ 旅遊與生活成本提高

曼谷百貨聖誕樹集合！打卡迪士尼、韓國SML、泡泡瑪特樂園

